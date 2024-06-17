НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+28°

пасмурно, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

южн.

 743мм 53%
Подробнее
7 Пробки
USD 89,07
EUR 95,15
Реклама

СРОЧНО

Как со скандалами прошел фестиваль «Черника»

Запрещённая стройка
Лето с пользой
Соседка-Плюшкина
Как не пропустить отпуск
Где училась команда Кудрявцева
Недоступный транспорт
«Чижик» захватил Новосибирск
Всё о захвате СИЗО
НГС в Telegram
Спорт Чемпионат Европы по футболу 2024 в Германии: календарь игр

Чемпионат Европы по футболу 2024 в Германии: календарь игр

Рассказываем, где и когда смотреть матчи Евро-2024

485
8 комментариев
Победитель заберет кубок 14 июля в Мюнхене

17-й чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 проводится в 10 немецких городах, в нем участвуют 24 сборные. Матч открытия состоялся 14 июня на «Альянс Арене» в Мюнхене. Германия одержала победу над Шотландией со счетом 5–1. Финальный матч пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион». Групповой этап завершится 26 июня, а с 29 июня начнется стадия плей-офф.

Несмотря на то, что российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях и в чемпионате ее не будет, можно поболеть за любую из 24 представленных стран. Транслировать все игры Евро-2024 в Германии будет телеканал «Матч ТВ» (и другие каналы холдинга).

Несмотря на отсутствие сборной РФ, в командах-участницах есть знакомые россиянам футболисты из РПЛ. Марио Митай (Локомотив) и Мирлинд Даку (Рубин) выступят за Албанию, Ваня Дркушич (Сочи) — за Словению, а также Сержан Бабич (Спартак), который будет бороться за кубок со сборной Сербии.

В материале публикуем полный календарь игр и рассказываем, во сколько можно будет посмотреть матчи. По мере обновления информации эта статья будет дополняться.

24 сборные разбиты по следующим группам:

  • Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;

  • Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания;

  • Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия;

  • Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция;

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;

  • Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

24 сборные будут сражаться за выход в 1/8 финала в 3 турах

Ниже — полный календарь всех матчей, время начала каждой игры — московское.

Групповой этап

14 июня

Группа А: Германия — Шотландия 5–1

15 июня

А: Венгрия — Швейцария 1–3

В: Испания — Хорватия 3–0

В: Италия — Албания 2–1

16 июня

D: Польша — Нидерланды 1–2

C: Словения — Дания 1–1

C: Сербия — Англия 0–1

17 июня

E: Румыния — Украина 16:00

E: Бельгия — Словакия 19:00

D: Австрия — Франция 22:00

18 июня

F: Турция — Грузия 19:00

F: Португалия — Чехия 22:00

19 июня

B: Хорватия — Албания 16:00

A: Германия — Венгрия 19:00

A: Шотландия — Швейцария 22:00

20 июня

C: Словения — Сербия 16:00

C: Дания — Англия 19:00

B: Испания — Италия 22:00

21 июня

E: Словакия — Украина 16:00

D: Польша — Австрия 19:00

D: Нидерланды — Франция 22:00

22 июня

F: Грузия — Чехия 16:00

F: Турция — Португалия 19:00

E: Бельгия — Румыния 22:00

23 июня

A: Швейцария — Германия 22:00

A: Шотландия — Венгрия 22:00

24 июня

B: Хорватия — Италия 22:00

B: Албания — Испания 22:00

25 июня

D: Нидерланды — Австрия 19:00

D: Франция — Польша 19:00

C: Англия — Словения 22:00

C: Дания — Сербия 22:00

26 июня

E: Словакия — Румыния 19:00

E: Украина — Бельгия 19:00

F: Чехия — Турция 22:00

F: Грузия — Португалия 22:00

27 и 28 июня — дни отдыха

Для удобства прикрепляем инфографику с расписанием.

Расписание матчей Евро-2024
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу

1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля, четвертьфиналы будут идти 5 и 6 июля, 1/2 финала — 9 и 10 июля. Победитель станет известен 14 июля.

ПО ТЕМЕ
Спорт Чемпионат мира Чемпионат мира 2024 Евро-2024 Чемпионат мира в Германии
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне
Алексей Петров
Внештатный корреспондент
Мнение
Не принимать важных решений: Солнце переходит в знак Близнецов — астролог предупредила об опасностях
Юлия Тарантина
Мнение
«Реформаторы примут решение, а вы, бабоньки, вывозите. Выручайте страну». Что думает про отмену ЕГЭ обычный учитель
Ирина Ульянова
Учитель
Мнение
«Работа учителя — это ад»: педагог — о причинах своего решения навсегда уйти из профессии
Ирина Васильева
тюменская учительница
Мнение
«А рожать в таком городе не хочется»: молодая мама из Новосибирска — о недоступности транспорта для людей с колясками
Татьяна Строкатова
молодая мама
Рекомендуем
Знакомства

Vampir,  35

Александр,  37

nik,  30

Наталья,  50

А,  34

Надежда,  49

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление