Чемпионат Европы по футболу 2024 в Германии: календарь игр

17-й чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 проводится в 10 немецких городах, в нем участвуют 24 сборные. Матч открытия состоялся 14 июня на «Альянс Арене» в Мюнхене. Германия одержала победу над Шотландией со счетом 5–1. Финальный матч пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион». Групповой этап завершится 26 июня, а с 29 июня начнется стадия плей-офф.
Несмотря на то, что российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях и в чемпионате ее не будет, можно поболеть за любую из 24 представленных стран. Транслировать все игры Евро-2024 в Германии будет телеканал «Матч ТВ» (и другие каналы холдинга).
Несмотря на отсутствие сборной РФ, в командах-участницах есть знакомые россиянам футболисты из РПЛ. Марио Митай (Локомотив) и Мирлинд Даку (Рубин) выступят за Албанию, Ваня Дркушич (Сочи) — за Словению, а также Сержан Бабич (Спартак), который будет бороться за кубок со сборной Сербии.
В материале публикуем полный календарь игр и рассказываем, во сколько можно будет посмотреть матчи. По мере обновления информации эта статья будет дополняться.
24 сборные разбиты по следующим группам:
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания;
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия;
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция;
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Ниже — полный календарь всех матчей, время начала каждой игры — московское.
Групповой этап
14 июня
Группа А: Германия — Шотландия 5–1
15 июня
А: Венгрия — Швейцария 1–3
В: Испания — Хорватия 3–0
В: Италия — Албания 2–1
16 июня
D: Польша — Нидерланды 1–2
C: Словения — Дания 1–1
C: Сербия — Англия 0–1
17 июня
E: Румыния — Украина 16:00
E: Бельгия — Словакия 19:00
D: Австрия — Франция 22:00
18 июня
F: Турция — Грузия 19:00
F: Португалия — Чехия 22:00
19 июня
B: Хорватия — Албания 16:00
A: Германия — Венгрия 19:00
A: Шотландия — Швейцария 22:00
20 июня
C: Словения — Сербия 16:00
C: Дания — Англия 19:00
B: Испания — Италия 22:00
21 июня
E: Словакия — Украина 16:00
D: Польша — Австрия 19:00
D: Нидерланды — Франция 22:00
22 июня
F: Грузия — Чехия 16:00
F: Турция — Португалия 19:00
E: Бельгия — Румыния 22:00
23 июня
A: Швейцария — Германия 22:00
A: Шотландия — Венгрия 22:00
24 июня
B: Хорватия — Италия 22:00
B: Албания — Испания 22:00
25 июня
D: Нидерланды — Австрия 19:00
D: Франция — Польша 19:00
C: Англия — Словения 22:00
C: Дания — Сербия 22:00
26 июня
E: Словакия — Румыния 19:00
E: Украина — Бельгия 19:00
F: Чехия — Турция 22:00
F: Грузия — Португалия 22:00
27 и 28 июня — дни отдыха
Для удобства прикрепляем инфографику с расписанием.
1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля, четвертьфиналы будут идти 5 и 6 июля, 1/2 финала — 9 и 10 июля. Победитель станет известен 14 июля.