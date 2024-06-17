Чемпионат Европы по футболу 2024 в Германии: календарь игр

Победитель заберет кубок 14 июля в Мюнхене Источник: официальный сайт Евро-2024











17-й чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 проводится в 10 немецких городах, в нем участвуют 24 сборные. Матч открытия состоялся 14 июня на «Альянс Арене» в Мюнхене. Германия одержала победу над Шотландией со счетом 5–1. Финальный матч пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион». Групповой этап завершится 26 июня, а с 29 июня начнется стадия плей-офф.

Несмотря на то, что российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях и в чемпионате ее не будет, можно поболеть за любую из 24 представленных стран. Транслировать все игры Евро-2024 в Германии будет телеканал «Матч ТВ» (и другие каналы холдинга).



Несмотря на отсутствие сборной РФ, в командах-участницах есть знакомые россиянам футболисты из РПЛ. Марио Митай (Локомотив) и Мирлинд Даку (Рубин) выступят за Албанию, Ваня Дркушич (Сочи) — за Словению, а также Сержан Бабич (Спартак), который будет бороться за кубок со сборной Сербии.

В материале публикуем полный календарь игр и рассказываем, во сколько можно будет посмотреть матчи. По мере обновления информации эта статья будет дополняться.



24 сборные разбиты по следующим группам:



Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания;

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия;

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция;

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

24 сборные будут сражаться за выход в 1/8 финала в 3 турах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Ниже — полный календарь всех матчей, время начала каждой игры — московское.

Групповой этап

14 июня

Группа А: Германия — Шотландия 5–1



15 июня

А: Венгрия — Швейцария 1–3



В: Испания — Хорватия 3–0



В: Италия — Албания 2–1



16 июня

D: Польша — Нидерланды 1–2



C: Словения — Дания 1–1



C: Сербия — Англия 0–1



17 июня

E: Румыния — Украина 16:00



E: Бельгия — Словакия 19:00



D: Австрия — Франция 22:00



18 июня

F: Турция — Грузия 19:00



F: Португалия — Чехия 22:00



19 июня

B: Хорватия — Албания 16:00



A: Германия — Венгрия 19:00



A: Шотландия — Швейцария 22:00



20 июня

C: Словения — Сербия 16:00



C: Дания — Англия 19:00



B: Испания — Италия 22:00



21 июня

E: Словакия — Украина 16:00



D: Польша — Австрия 19:00



D: Нидерланды — Франция 22:00



22 июня

F: Грузия — Чехия 16:00



F: Турция — Португалия 19:00



E: Бельгия — Румыния 22:00



23 июня

A: Швейцария — Германия 22:00



A: Шотландия — Венгрия 22:00



24 июня

B: Хорватия — Италия 22:00



B: Албания — Испания 22:00



25 июня

D: Нидерланды — Австрия 19:00



D: Франция — Польша 19:00



C: Англия — Словения 22:00



C: Дания — Сербия 22:00



26 июня

E: Словакия — Румыния 19:00



E: Украина — Бельгия 19:00



F: Чехия — Турция 22:00



F: Грузия — Португалия 22:00



27 и 28 июня — дни отдыха

Для удобства прикрепляем инфографику с расписанием.

Расписание матчей Евро-2024 Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Расписание матчей чемпионата Европы по футболу Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы









