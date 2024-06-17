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Политика Умер Владимир Жириновский подробности «Люди не поверят»: наследник Жириновского озвучил его политическое завещание

«Люди не поверят»: наследник Жириновского озвучил его политическое завещание

На записи звонка из больницы бывшего лидера ЛДПР невозможно узнать — он говорит сквозь рыдания

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По словам бывшего помощника Жириновского, его начальник всегда просил записывать разговоры

Владимир Жириновский ушел из жизни больше двух лет назад, но до сих пор его имя вспоминают, когда случаются события, которые он каким-то образом предсказал. Но пророчества — не единственное наследие бывшего лидера ЛДПР. Василий Власов, которого многие называют политическим наследником Жириновского, встретился с журналисткой Ксенией Собчак и включил ей запись звонка из больницы — на нем Владимир Вольфович дает одни из своих последних указаний.

Василия Власова называли любимчиком Жириновского. Он начал свою политическую карьеру еще в 16 лет, в 21 год стал самым молодым парламентарием России, а вскоре дорос до должности первого заместителя Владимира Вольфовича. Бывший глава ЛДПР был действительно близок с Власовым и звонил ему из больницы во время болезни.

— Когда произошло небольшое улучшение, первым делом он позвонил мне. И вообще, у нас была договоренность, что через меня он дает определенные указания, как партии дальше взаимодействовать, как работать, — рассказал Власов. — Я понимал, что я должен это записать. Потому что люди просто не поверят, что он соответствующие указания давал. Мы это проговаривали. И когда ты заходишь к нему в кабинет, всегда были блокнот и ручка либо диктофон.

Так, в распоряжении Власова оказалась запись телефонного разговора, который, по его словам, состоялся во второй половине февраля 2022 года — после начала СВО. 6 апреля того же года Жириновский скончался, и эта запись стала одним из последних предсмертных сообщений политика.

— Я тебя назначаю руководителем фракции вплоть до моего возвращения. Ты всё знаешь.

— Да, Владимир Вольфович, мы всё сделаем, не переживайте вообще.

— Третий пункт. Очень много телеграмм поступило в эту больницу. Я сперва отказался их читать, боялся, что расстроюсь. Но там они все оптимистические. Поэтому пусть Дмитриев в мой блок передаст их всё-таки.

— Они здесь, Владимир Вольфович, они здесь. Я вам прочитаю. Они здесь. Мы оставили.

— Всё. Хорошо. Ты, Василий, посмотри, чтобы по стране активисты ЛДПР, предложи пикеты по 2–3 человека: «Желаем скорейшего выздоровления».

— Владимир Вольфович, я вам скажу честно, мы уже давно по всей стране ждем вашего возвращения, по всей стране уже были большие пикеты и митинги. Я вам клянусь, все самые серьезные люди подключились к тому, чтобы у вас всё было хорошо. Поэтому давайте, мы вас очень ждем.

— Спасибо, Василий.

На записи звонка голос политика практически неузнаваем. Мы привыкли слышать его громкую и властную речь, но здесь Жириновский говорит сквозь слезы, едва не срываясь на рыдания. По мнению Власова, это из-за того, что он понимал, что ситуация «не так хороша, как говорят врачи».

— Конечно, человеку, для которого партия его детище, даже ближе, чем дети родные, потому что действительно он жил этим проектом, жил ЛДПР, и всё делал для того, чтобы ЛДПР помогала людям. И здесь ему очень тяжело говорить о том, что вместо него кто-то должен занимать руководящую должность в партии на тот период, пока он не вернется, — объяснил Власов. — Но, к сожалению, он так и не вернулся.

Внебрачный сын бывшего лидера ЛДПР Олег Жириновский, которого суд только в июне этого года признал ребенком политика, также рассказал о последних днях своего отца.

— Если взять родственников отца, то они все умерли практически в этом возрасте. Он наверняка это посчитал. И когда я к нему в первый раз зашел, он мне сразу на землю показывал. Он не хотел жить, не хотел лечиться, — рассказал Олег Жириновский. — Но у него изменчивое настроение было. Его так замучили. Если б была моя воля, я бы его отключил гораздо раньше. Зачем человека мучить? Он недостоин был таких мучений. Такие мучения в концлагере люди не проходят.

ПО ТЕМЕ
Владимир Жириновский Ксения Собчак Политика ЛДПР Завещание Василий Власов
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