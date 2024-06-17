«Люди не поверят»: наследник Жириновского озвучил его политическое завещание

По словам бывшего помощника Жириновского, его начальник всегда просил записывать разговоры Источник: «Осторожно: Собчак» / YouTube.com











Владимир Жириновский ушел из жизни больше двух лет назад, но до сих пор его имя вспоминают, когда случаются события, которые он каким-то образом предсказал. Но пророчества — не единственное наследие бывшего лидера ЛДПР. Василий Власов, которого многие называют политическим наследником Жириновского, встретился с журналисткой Ксенией Собчак и включил ей запись звонка из больницы — на нем Владимир Вольфович дает одни из своих последних указаний.



Василия Власова называли любимчиком Жириновского. Он начал свою политическую карьеру еще в 16 лет, в 21 год стал самым молодым парламентарием России, а вскоре дорос до должности первого заместителя Владимира Вольфовича. Бывший глава ЛДПР был действительно близок с Власовым и звонил ему из больницы во время болезни.



— Когда произошло небольшое улучшение, первым делом он позвонил мне. И вообще, у нас была договоренность, что через меня он дает определенные указания, как партии дальше взаимодействовать, как работать, — рассказал Власов. — Я понимал, что я должен это записать. Потому что люди просто не поверят, что он соответствующие указания давал. Мы это проговаривали. И когда ты заходишь к нему в кабинет, всегда были блокнот и ручка либо диктофон.



Так, в распоряжении Власова оказалась запись телефонного разговора, который, по его словам, состоялся во второй половине февраля 2022 года — после начала СВО. 6 апреля того же года Жириновский скончался, и эта запись стала одним из последних предсмертных сообщений политика.



— Я тебя назначаю руководителем фракции вплоть до моего возвращения. Ты всё знаешь.



— Да, Владимир Вольфович, мы всё сделаем, не переживайте вообще.



— Третий пункт. Очень много телеграмм поступило в эту больницу. Я сперва отказался их читать, боялся, что расстроюсь. Но там они все оптимистические. Поэтому пусть Дмитриев в мой блок передаст их всё-таки.



— Они здесь, Владимир Вольфович, они здесь. Я вам прочитаю. Они здесь. Мы оставили.



— Всё. Хорошо. Ты, Василий, посмотри, чтобы по стране активисты ЛДПР, предложи пикеты по 2–3 человека: «Желаем скорейшего выздоровления».



— Владимир Вольфович, я вам скажу честно, мы уже давно по всей стране ждем вашего возвращения, по всей стране уже были большие пикеты и митинги. Я вам клянусь, все самые серьезные люди подключились к тому, чтобы у вас всё было хорошо. Поэтому давайте, мы вас очень ждем.



— Спасибо, Василий.



Источник: «Осторожно: Собчак» / YouTube.com

На записи звонка голос политика практически неузнаваем. Мы привыкли слышать его громкую и властную речь, но здесь Жириновский говорит сквозь слезы, едва не срываясь на рыдания. По мнению Власова, это из-за того, что он понимал, что ситуация «не так хороша, как говорят врачи».



— Конечно, человеку, для которого партия его детище, даже ближе, чем дети родные, потому что действительно он жил этим проектом, жил ЛДПР, и всё делал для того, чтобы ЛДПР помогала людям. И здесь ему очень тяжело говорить о том, что вместо него кто-то должен занимать руководящую должность в партии на тот период, пока он не вернется, — объяснил Власов. — Но, к сожалению, он так и не вернулся.



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