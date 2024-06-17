«Людям плохо»: очереди на жаре, слэм в толпе и возвращение МакSим — как со скандалами прошел фестиваль «Черника» в Новосибирске

Во время выступления GSPD мужчины сняли майки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Два дня в парке «Арена» проходил один из самых масштабных фестивалей в Новосибирске — «Черника Music Fest». В город приехали звезды разных масштабов: Дава, Элджей, Джарахов, Ramil', Mary Gu и другие. Одним из главных событий обоих дней стало выступление певицы МакSим — она вышла на сцену впервые с 2023 года. Погода решила подыграть летнему настроению и врубила температуру в +30 градусов. Как новосибирцы плакали под МакSим, слэмились под GSPD и Dead Blonde и отдыхали под местных музыкантов — в репортаже НГС.



«Толпа непонятных людей на сцене»

На фестивале было много развлекательных зон Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Парк «Арена» буквально за год стал одной из основных событийных площадок города. На прошлой неделе там прошло сразу два масштабных события: фестивали «Блогеры России» и «Черника». И если первый был бесплатным и его главной проблемой стали очереди и давка, то на «Чернику» билеты стоили от 1000 рублей детские и от 3000 рублей — взрослые, и после фестиваля организаторов фестиваля завалили жалобами.



В частности, из-за того, что оба дня фестиваль начинался позже заявленных 14:00. И в первый день гостям пришлось стоять в аномальную жару под солнцем.

Большая зона активности была у ХК «Сибирь» Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Вынесите воды, людям плохо, тут сколько детей, чуть в обморок не падают, в самое пекло стоять на жаре. В цирке лучше относятся к животным, — написала в комментариях группы «Черника Music Fest» «ВКонтакте» посетительница Анна.



Запускать людей начали к 14:30. К этому моменту очередь уже растянулась на несколько сотен метров. Едва попав на территорию, люди выстроили в новую очередь — за сторублёвой водой.

На фудкорте от фестиваля хот-дог стоил 250 рублей Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Концерт начался ближе к 16:00. Порадовались разве что те, кто приехал не к самому началу, а ближе к вечеру.



— Приехали в 18.30, без очередей и уже не так жарко. Кого хотели — всех увидели. Ребенок счастлив. Из всех звезд больше всего разочаровал Элджей: звук настроили так, что не было слышно ничего — ни музыки, ни слов, ни призывов к употреблению наркотиков (хотя, видимо для этого такой звук и сделали). Толпа непонятных людей на сцене... Rasa выдали такую энергию — восторг. Мы теперь всей семьей их фанаты. Кто пойдет в воскресенье, берите с собой пледы — отдохнуть от жары и шума, — предупреждала Марина.

Многие зрители отдыхали возле малой сцены, где выступали местные артисты и были скамейки Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Были и те, кто организаторов полностью поддержал.



— Отличный фестиваль! Все здорово, чудесная атмосфера, артисты выдают на полную! Всегда найдутся люди, которые недовольны всем и на все смотрят с негативом! Ребята, спасибо за фестиваль, — поблагодарила в комментариях организаторов Катерина.



Во второй день фестиваля ситуация с задержкой повторилась. Концерт начался позже, а расписание, которое до этого публиковали в социальных сетях, с самого начала перепуталось: например, первой вышла Mary Gu, которая должна была выступать одной из последних. Зато после Джарахова вышла группа Kalvados, которую ждали на открытии второго дня фестиваля.

Певица прокомментировала новосибирский фестиваль кратко, но ёмко Источник: mary__gu / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











В итоге вместо постепенного нарастания интереса и громкого окончания получились странные скачки. А те, кто хотел попасть на выступления определенных артистов по расписанию, опубликованному на сайте, могли их просто не увидеть. Организацию фестиваля в своих соцсетях раскритиковала и певица Mary Gu.

На газоне люди расположились с пледами и креслами-мешками Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











В соцсетях «Черники» организаторы фестиваля никакого объяснения не дали. Корреспонденту НГС же рассказали, что задержка произошла из-за саунд-чеков.



— Мы собрали большое количество артистов для наших гостей. Каждый артист тщательно готовился перед выступлением, отстраивал на чеках свой выход. Для того чтобы все получилось отлично для наших гостей, мы дали возможность каждому артисту выстроиться на чеке. Немного сдвинулся тайминг, но для наших гостей с самого начала работала вторая сцена с хорошим списком местных артистов, работали все интерактивные зоны активностей и фудзона, — рассказала одна из организаторов мероприятия Ангелина.

Mary Gu раскритиковала организаторов у себя в соцсетях Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Многие артисты, по словам Ангелины, прилетали день в день. И если кто-то не успевал проверить и настроить оборудование, организаторы шли навстречу и давали больше времени.

Посетители в комментариях признали, что даже несмотря на организационные оплошности, артисты были на высоте. На фестиваль слушатели приезжали из Барнаула, Новокузнецка, Кемерова и других городов. Как пишут организаторы, было несколько десятков тысяч человек.



Фанатки на сцене

Ведущими были Kara Kross и Леша Янгер Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сцена на фестивале была огромная, и увидеть звезд можно было издалека, даже не подходя к толпе. Давки на фестивале во второй день нигде не было.

Многие зрители подготовили для артистов подарки. Ведущая Kara Kross получила от новосибирцев несколько пакетов подарков и рисунок, плакаты посвятили и второму ведущему-блогеру — Лёше Янгеру.

В конце выступления Эльдар исполнил «В моменте» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











А для исполнителя Эльдара Джарахова поклонница подготовила его маленькую версию. Рэпер пошутил, что он подрос.



— Говорят, черника улучшает зрение? Но я не вижу ваши руки, — крикнул со сцены рэпер.

Зрители у сцены изнывали от жары, и Эльдар Джарахов поделился с ними водой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Во время выступления Эльдар попросил, чтобы зрители кричали так, чтобы было слышно в его родном городе, Новокузнецке. Некоторые слова в песнях были заменены на приличные, но фанаты-то знают текст, так что по их крикам было все понятно.



Снеговик из ХК «Сибирь» стал неожиданной звездой фестиваля Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Особой звездой на время фестиваля стал маскот ХК «Сибирь» — Снеговик. Хоккейный клуб был одним из спонсоров фестиваля, со сцены Снеговик раздавал мягкие игрушки и футболки. В какой-то момент ведущие спросили, знает ли кто-нибудь «кричалку» ХК «Сибирь».

— Толстожопый снеговик! — с готовностью закричала кучка детей в микрофон ведущего.

Снеговик делал фотографии со всеми желающими, танцевал под МакSим и поднялся над фестивалем на воздушном шаре.

Dead Blonde исполнила три песни Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Одними из самых запоминающихся артистов фестиваля стали супруги GSPD и Dead Blonde, которые исполняли свои треки по очереди. Музыканты выступают в разных стилях, и контраст был сильно заметен.

Еще в начале их выступления в середине толпы молодые люди в футболках «Слэм патруль» организовали большой круг и, что было ожидаемо, слэм. К ним стали присоединяться люди с разных уголков площадки перед сценой.

На последнем треке GSPD снял майку и крутил ею над головой, призывая зрителей сделать так же — многие последовали примеру исполнителя.

В середине толпы организовали слэм Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На время отдыха зрители выбирали зону у малой сцены, с фудкортом и лежаками. Новосибирцы приходили на фестиваль не только ради звезд, но и к своим любимым местным группам. Как рассказывает один из зрителей Илья, он хотел послушать группу ustal, поэтому выбрал малую сцену.



После того как ведущие закончили свою работу, сцену начали готовить к хэдлайнеру — МакSим. Это заняло достаточно много времени, и внимание толпы удерживал новосибирский диджэй Kostya BenJamin. МакSим вышла ближе к 22:00.

МакSим исполнила свои популярные треки из 2000-х Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Как же давно мы с вами не виделись, как же давно мы нигде не выступали. И вот сегодня мы здесь. Новосибирск, мы очень, очень скучали, — сказала певица со сцены.



Певица не выступала с марта 2023 года. Она должна была приехать в Новосибирск в прошлом году с сольным концертом, но его пришлось отменить. Многие фанаты ждали певицу в Новосибирске годами.

МакSим пела весь концерт вживую Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На сцену МакSим вышла в белом воздушном платье и за полчаса исполнила свои главные хиты. Как только она попрощалась и ушла, часть толпы ринулась на остановку, а некоторые остались и позвали певицу на «бис». МакSим снова вышла к зрителям и позвала двух девушек из зала. Они петь со звездой сначала стеснялись, а одна из фанаток в какой-то момент расплакалась.

Певица позвала фанаток спеть вместе с ней Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На «бис» певица вернулась с песней «Трудный возраст», которую с особенным энтузиазмом поддержала группа парней: они прыгали и выкрикивали слова песни до хрипоты в голосах. То, что нежные песни МакSим обожает мужская аудитория — не тайна, но вживую это выглядит впечатляюще.

После концерта зрители пошли на выход. В толпе раздавались восторженные вскрикивания и жалобы на пропавший голос или сгоревшую кожу. Кто-то, уезжая на машине, включил на всю громкость плейлист с песнями МакSим.

Сегодня, 17 июня, к жалобам на организаторов присоединился и Эльдар Джарахов. Он заявил, что его райдер не выполнили, потому что он просил смешные трусы, а ему принесли просто черные.

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