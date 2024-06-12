Доллар взлетит, а товары подорожают. Экономист объяснил, что для России значат новые санкции США

12 июня США ввели новый пакет санкций против России. Под них попала Мосбиржа.
Уже 13 июня на площадке прекратят торговлю долларами и евро. При этом Центробанк пообещал, что через российские банки будет по-прежнему возможно покупать и продавать валюту. Сделки с долларом США продолжат совершаться на «внебиржевом рынке».
Но что всё это значит для обычных жителей России? Об этом мы спросили доктора экономических наук и профессора УрГЭУ Максима Марамыгина. Эксперт уверен, что цель подобных санкций — помешать вести финоперации на внешнем рынке России (например, платить за товары). А такие запреты — одни из самых мощных, их последствия ощущает вся экономика.
— Анализ санкций показывает, что самая действенная часть санкций — это та, которая связана с оплатой. Потому что привезти товары в страну можно разными альтернативными маршрутами. Даже проблемы со страхованием грузов можно обойти, просто купив собственный корабль. А вот проблемы с оплатой — это серьезно, — объяснил экономист.
Долгое время Мосбиржа избегала этих санкций. Марамыгин связывает это с тем, что биржа — это не только место для торговли валютой, но и важный центр торговли ценными бумагами. Однако теперь финансистам придется искать новые пути для работы. А покупателям — переплачивать за товары.
— Вполне возможно, что уже есть некий альтернативный вариант работы через прокладки. Вопрос в другом: это увеличит издержки. Валюта не уйдет из страны, изменятся пути ее прихода и ухода. Так что доллар станет дороже, и все товары, которые завязаны на импорт, отреагируют соответственно. Это коснется даже торговых отношений с дружественными нам странами. Просто потому, что торговля в рубле, юане, узбекском соме или турецкой лире всё равно привязывается к доллару, — говорит Марамыгин.