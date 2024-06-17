Надели ребенку мешок на голову: как ливень застал новосибирцев врасплох — 10 атмосферных фото с улиц

А как еще преодолеть эти реки? Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирск сегодня, 17 июня, после обеда пришла гроза. Сначала в городе поднялся ураганный ветер, а затем засверкали молнии. Из-за ливня дороги и тротуары превратились в реки и озера.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко прогулялся по затопленному городу. Жителям пришлось брать детей на руки, чтобы перенести через дорогу, а также соревноваться в длине прыжка. Смотрим на атмосферные снимки.

Так город смотрится даже наряднее Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Не все рады ливню Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пешеходам нужно быть внимательнее Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Реки потекли и на центральных улицах, и во дворах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Каждый спасался от дождя, как мог Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дождь шел около часа Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











И начались соревнования по прыжкам в воду Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сразу видно — профессионал! Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дождь - повод быть ближе друг к другу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска. Посмотрите на эффектные видео грозы!

В 2024 году в Новосибирске собираются запустить пилотный проект по реконструкции газонов. Это должно спасти город от пыли.

