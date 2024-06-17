Надели ребенку мешок на голову: как ливень застал новосибирцев врасплох — 10 атмосферных фото с улиц

В Новосибирск сегодня, 17 июня, после обеда пришла гроза. Сначала в городе поднялся ураганный ветер, а затем засверкали молнии. Из-за ливня дороги и тротуары превратились в реки и озера.
Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко прогулялся по затопленному городу. Жителям пришлось брать детей на руки, чтобы перенести через дорогу, а также соревноваться в длине прыжка. Смотрим на атмосферные снимки.
Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска. Посмотрите на эффектные видео грозы!
В 2024 году в Новосибирске собираются запустить пилотный проект по реконструкции газонов. Это должно спасти город от пыли.
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