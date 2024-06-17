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Город Надели ребенку мешок на голову: как ливень застал новосибирцев врасплох — 10 атмосферных фото с улиц

Надели ребенку мешок на голову: как ливень застал новосибирцев врасплох — 10 атмосферных фото с улиц

Сегодня город в очередной раз затопило во время непогоды

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А как еще преодолеть эти реки?

В Новосибирск сегодня, 17 июня, после обеда пришла гроза. Сначала в городе поднялся ураганный ветер, а затем засверкали молнии. Из-за ливня дороги и тротуары превратились в реки и озера.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко прогулялся по затопленному городу. Жителям пришлось брать детей на руки, чтобы перенести через дорогу, а также соревноваться в длине прыжка. Смотрим на атмосферные снимки.

Так город смотрится даже наряднее
Не все рады ливню
Пешеходам нужно быть внимательнее
Реки потекли и на центральных улицах, и во дворах
Каждый спасался от дождя, как мог
Дождь шел около часа
И начались соревнования по прыжкам в воду
Сразу видно — профессионал!
Дождь - повод быть ближе друг к другу

Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска. Посмотрите на эффектные видео грозы!

В 2024 году в Новосибирске собираются запустить пилотный проект по реконструкции газонов. Это должно спасти город от пыли.

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