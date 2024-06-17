Летнее Солнцестояние — 2024: как подготовиться к этому дню и зарядиться энергией — советы астролога

Считается, что в солнцестояние можно зарядиться энергией на целый год Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











21 июня пройдет летнее солнцестояние, которое называют началом астрономического лета. Наступит самый длинный день и самая короткая ночь в году. Как пишут на сайте СГУГиТ, в Новосибирске солнцестояние приходится на 03:50. Особое значение дате придают в астрологии. Считается, что в этот день можно изменить свою жизнь к лучшему и сделать личные талисманы для защиты и благополучия. Подробнее об этом в авторской колонке рассказала ведический астролог Юлия Тарантина.



Солнцестояние бывает два раза в году — зимнее и летнее. Даты плавающие, летом оно обычно приходится на 19–22 июня, зимой — 20–23 декабря. В этот день можно использовать энергию Солнца и изменить свою жизнь к лучшему. Звезда отвечает за жизненную энергию, положение в социуме, за объем той энергии, которую мы можем пропускать через себя.



Перед солнцестоянием стоит убраться дома, при этом в воду при уборке советуют добавлять соль, также можно отдать какие-то вещи на благотворительность. Кроме того, рекомендуется зажечь свечу и обойти с ней квартиру по часовой стрелке. Нужно более аскетично относиться к еде: накануне отказаться от мяса, кофе, алкоголя. Можно сходить в баню или принять ванну с пеной или с морской солью. Для того чтобы очиститься эмоционально, есть один способ: выписать на листе бумаге свои обиды, страхи и переживания, а потом сжечь этот лист, и развеять с ветром все плохое.



Этот день хорошо провести на природе, так можно наполниться силой и энергией на год вперед. Тем, у кого есть личные обереги или талисманы, рекомендуется надеть их в этот день на себя или положить их под солнечные лучи. Также в солнцестояние можно собирать лечебные травы, чтобы в течение года заваривать из них чай, или сделать пучок из полыни и повесить его над дверью в качестве оберега. Можно сделать свой личный талисман из того, что вам нравится — из природных материалов или камней.



День подходит для благотворительности. Можно не только жертвовать деньги, но и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Так как многим не хватает времени на общение с родными, то в солнцестояние рекомендуется встретиться с близкими, съездить в гости к старшим родственниками, наполниться силой рода.



И очень хорошо в этот день сделать небольшой мостик от желаний к целям и прописать план их исполнения. Не просто отправить его во вселенную, а написать, что конкретно вы можете сделать, чтобы получить задуманное в ближайшие полгода до зимнего солнцестояния.



Как и на Масленицу, в летнее солнцестояние можно печь блины и угощать ими близких. День лучше провести в благостной энергии, не совершать негативных поступков (как и в другие дни), меньше думать о деньгах, больше — о духовных качествах. Материальные вопросы лучше оставить на потом.



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