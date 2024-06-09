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Развлечения Марс на полтора месяца переходит в знак Тельца: какие три знака Зодиака почувствуют его влияние

Марс на полтора месяца переходит в знак Тельца: какие три знака Зодиака почувствуют его влияние

Новосибирский астролог дала советы на этот период

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Марс будет находиться в знаке Тельца больше месяца

9 июня планета Марс переходит в знак Тельца. В астрологии считается, что в это время стоит ждать стабильности в финансах и любви.

Период продлится до 20 июля. Подробнее о нем рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина в своем телеграм-канале:

— Сегодня Марс переходит в знак Тельца. Наступает время, когда нужно сохранять энергию и действовать аккуратно. Любую работу выполняйте внимательно.

Период будет благоприятным для представителей земных знаков Зодиака. К ним относятся Тельцы, Девы и Козероги: они могут почувствовать прилив энергии и успех в делах. Но для этого потребуется проявить свою целеустремленность и выносливость.

Период Марса в Тельце способствует стабильности в финансах и любовных отношениях. Новые знакомства, по словам астролога, заводить не стоит — они будут непродуктивными.

Ранее новосибирский астролог Марина Шумкина составила прогноз для всех знаков Зодиака на все лето. Читайте, чего стоит ждать в эти три месяца.

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