Марс на полтора месяца переходит в знак Тельца: какие три знака Зодиака почувствуют его влияние

Марс будет находиться в знаке Тельца больше месяца Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











9 июня планета Марс переходит в знак Тельца. В астрологии считается, что в это время стоит ждать стабильности в финансах и любви.

Период продлится до 20 июля. Подробнее о нем рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина в своем телеграм-канале:



— Сегодня Марс переходит в знак Тельца. Наступает время, когда нужно сохранять энергию и действовать аккуратно. Любую работу выполняйте внимательно.



Период будет благоприятным для представителей земных знаков Зодиака. К ним относятся Тельцы, Девы и Козероги: они могут почувствовать прилив энергии и успех в делах. Но для этого потребуется проявить свою целеустремленность и выносливость.



Период Марса в Тельце способствует стабильности в финансах и любовных отношениях. Новые знакомства, по словам астролога, заводить не стоит — они будут непродуктивными.



Ранее новосибирский астролог Марина Шумкина составила прогноз для всех знаков Зодиака на все лето. Читайте, чего стоит ждать в эти три месяца.