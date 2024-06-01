Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака

Марина Шумкина Автор мнения

Летом начнется период ретроградного Меркурия Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Вот и наступает лето — время отпуска и дачного отдыха. Но работа и повседневные дела никуда не денутся, поэтому большинству придется проводить будни в офисах и на заводах, думая о том, когда наступят долгожданные выходные. Всё, как всегда, разница только в том, что за окном (надеемся) будет тепло и яркое солнце. Для тех, кто строит планы на лето, опираясь на советы звезд, новосибирский астролог Марина Шумкина составила астропрогноз на все три месяца. Читайте подробности в ее авторской колонке.



Все основные планы ставим на июнь-июль, потому что с 4 по 29 августа — время ретроградного Меркурия. Давайте посмотрим, каким будет лето 2024 года для представителей всех 12 знаков зодиака. Для каждого будет свой девиз — один из знаменитых китайских афоризмов.



Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.



Овен

«Путь в тысячу ли начинается с первого шага».



Запланируйте отдых на осень, так как ваше лето — время для активных действий. В июле осторожно с конфликтами, постарайтесь достичь золотой середины. В августе — время собирать урожай от ваших поступков.



Телец

«Идущий быстро первым достигает цели».



В июне и июле будет много возможностей, чтобы реализовать весенние планы. Постарайтесь рассмотреть не только те, где можно заработать здесь и сейчас. В августе пригодится ваша дипломатичность, чтобы отстоять свои интересы.



Близнецы

«Хороших учеников воспитывают строгие учителя».



В июне у вас начинается новый личный год, поэтому старт новых проектов планируйте на первые два месяца лета, тем более что в августе — ретроградный Меркурий. И помните, что новые знания — это ваша энергия! Август может быть очень ресурсным, потому что даст новые возможности.



Рак

«Не бойтесь расти медленно».



Начало лета — время подведения итогов. Ваш личный астрологический год стартует в июле. Поэтому в июне подводим итоги и раздаем долги, начинаем процессы в июле, а в августе — смотрим, что еще можно доделать.



Лев

«Будьте строги к себе и мягки к другим».



Первые летние месяцы — время для возможностей, которые сами идут в руки. Если вы увеличите свою яркость, их может быть ещё больше. В августе лучше начать то, что ранее не принесло результатов, что можно переделать, так как идею бросать не хочется.



Дева

«Молчание — верный друг, который никогда не изменит».



Июнь взбодрит вас ситуациями, в которых нужно принять быстрое решение и, возможно, от чего-то придется отказаться. В июле и августе фон более спокойный, и вы сможете уладить многое, если не станете так сильно фокусироваться на деталях.



Весы

«Птица в руках стоит двух птиц в зарослях».



Июнь интересен тем, что поможет по-новому посмотреть на ваши отношения и источники дохода. Обратите особое внимание на июль, если хотите решить какие-то вопросы кардинально. В августе ждите приятных сюрпризов, например, в виде неожиданных ресурсов.



Скорпион

«Человек больше всего устает, если стоит на месте».



До конца июля будут ситуации и люди, через которые можно решить накопившиеся вопросы. Если вы вдруг пропустите их, то в августе все равно придется туда вернуться, но уже не просто решать, а переделывать (помним про ретроградный Меркурий).



Стрелец

«Лучшее время для посадки дерева было 20 лет назад. Второе лучшее время — сегодня».



Июнь — месяц кардинального решения вопросов, когда есть два варианта и нужно выбрать один. В июле уделите время отдыху, так как в августе новые возможности не дадут полежать под шезлонгом.



Козерог

«Муравей вполне может разрушить целую плотину».



Июнь — месяц накопления энергии, так как в июле нужно будет определиться — куда бежать, выбрав нужную стратегию. Причем лучше составить план Б, потому что август может быть богат на ситуации, где он понадобится.



Водолей

«Только, когда все вносят свои дрова, можно развести сильный костер».



В июне и июле обратите внимание на своё окружение — это ваш мощный ресурс, который поможет добиться целей. В августе постарайтесь не принимать резких решений, чтобы не «сжигать мосты».



Рыбы

«Делай всё в нужное время, и один день покажется тебе тремя».



Первый летний месяц вряд ли можно будет назвать месяцем отдыха, понадобится концентрация внимания и четкое планирование. Июль и август будут богатыми на людей-помощников и события, ведущие к новым возможностям.



Недавно новосибирский астролог Елена Коржаневская составила гороскоп на первый летний месяц. Кого ждут спонтанные поездки, а кого — новые отношения, читайте по ссылке.