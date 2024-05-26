Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака

А вы прислушиваетесь к советам звезд? Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Первый месяц лета для многих — время отпуска и начала дачного сезона. А для других, наоборот, наступает самое нелюбимое время года: жара и дожди нравятся далеко не всем. К тому же на июнь выпадают экзамены, а кто-то вынужден в суете закрывать рабочие задачи перед отпуском. Или брать на себя задачи коллег, которые отправились на отдых. Поэтому для тех, кто прислушивается к советам звезд, новосибирский астролог Елена Коржаневская составила гороскоп на июнь. Представители всех знаков Зодиака могут прочесть, чего можно ждать от этого напряженного месяца.

Овен

Июнь направит ваше внимание на материальные вопросы. Возможны неожиданные озарения, идеи и поездки. Встречи, знакомства и переговоры принесут плоды.



Наладятся отношения с семьей и близкими. Но вы будете чувствовать психологическое и эмоциональное напряжение, поэтому во всей этой суматохе не забывайте об отдыхе и расслаблении.



Телец

Месяц неожиданных решений, поездок, больших амбиций и достижений. Готовьтесь к встречам и потоку новой информации.



Очень важно следить за своими мыслями и речью. Не говорите лишнего — есть вероятность попасть в неприятную ситуацию. Найдите баланс между поездками, общением, отдыхом и работой.



Близнецы

Успешный успех, расслабляться некогда. Улучшится финансовая сторона жизни, возможны новые масштабные проекты, глобальные цели, много знакомств и встреч.



Есть вероятность влюбленности и романтических отношений. Захочется заняться творчеством, писать стихи, книги или статьи — это может принести вам дополнительный доход.



Рак

Жизнь в этом месяце спокойная, постоянство во всем.



Обратите свое внимание на личную жизнь. У тех, кто одинок, появится шанс начать отношения, которые в будущем перерастут в семью.



Лев

Вы станете заметны, грациозны и популярны. Вас ждет много знакомств, общения и новой информации. Может появиться влиятельный человек, который поможет вашему взлету.



Дева

Удачный месяц, чтобы продемонстрировать свои таланты, получить повышение по карьерной лестнице, выйти на новый уровень, заявить о себе. Финансовая сторона вашей жизни улучшится.

Девы обретут доверие, уважение и признание. Может чувствоваться напряжение от новых дел и высокой ответственности — дерзайте и не забывайте об отдыхе.



Весы

Возникнет желание отдыха, поездок, познания себя и развития. Захочется заняться своим делом. Могут появиться люди, которые в этом посодействуют.



Скорпион

Захочется влиять, управлять другими людьми и их ресурсами. Но важно уважать чужие границы и выбор. Хорошо обратить внимание на совместные инвестиции. Также подумайте о работе, связанной с исследованиями.



Стрелец

Удачный месяц для встреч, переговоров и создания новых связей. Будьте уверены в себе и оптимистичны — работа в команде или в паре принесет вам успех.



Козерог

Представителей знака ждет финансовый и карьерный подъем, но будет нелегко. Ваше упорство и желание достичь цели поможет преодолеть все трудности и конфликты. Стойте на своем, и награда будет вашей.



Водолей

Появится стремление к творчеству и креативу. Знакомства или работа с партнерами из-за границы помогут принять участие в масштабном проекте. Проявите свои таланты — и будете замечены.



Не бойтесь проявлять инициативу в личных отношениях. Они вас порадуют.



Рыбы

Будьте осторожны с финансами, четко продумывайте траты. В июне появится желание побыть с семьей или погрузиться в саморазвитие и поиск гармонии.



До 13 июня Венера будет находиться в знаке Тельца. С точки зрения ведической астрологии, в это время возможно усиление ревности и чувства собственничества. На что еще стоит обратить внимание, читайте в авторской колонке астролога Юлии Тарантиной.