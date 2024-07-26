«Свежа, как роза»: Ольге Бузовой вставили десятки булавок в голову — смотрим на странную прическу звезды

Посчитать сколько именно булавок в голове Бузовой очень сложно Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Певица и артистка Ольга Бузова снова сделала необычную прическу, на этот раз ей в волосы воткнули десятки булавок. Кадрами с необычными аксессуарами она поделилась в социальных сетях.



Как сказал стилист ведущей, он психанул, поэтому придумал такой образ и добавил, что сделал это специально, чтобы Бузовой не было скучно вечером и она могла сидеть и разбирать свою прическу.

— Сегодня пасмурно, духота стоит знатная, выходишь и попадаешь сразу же в сауну колумбийскую, — жалуется Бузова. — Вот я для вас без фильтров, свежа как роза.

Посмотрите на новую прическу звезды и оцените ее образ в опросе ниже Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



Нравится ли вам необычная прическа Ольги Бузовой? Да, выглядит интересно Нет, лучше не стоит засовывать булавки в волосы