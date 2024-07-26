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Развлечения «Свежа, как роза»: Ольге Бузовой вставили десятки булавок в голову — смотрим на странную прическу звезды

«Свежа, как роза»: Ольге Бузовой вставили десятки булавок в голову — смотрим на странную прическу звезды

Стилист ведущей пошутил, что ей будет не скучно вечером когда она станет вытаскивать украшения из головы

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15 комментариев
Посчитать сколько именно булавок в голове Бузовой очень сложно

Певица и артистка Ольга Бузова снова сделала необычную прическу, на этот раз ей в волосы воткнули десятки булавок. Кадрами с необычными аксессуарами она поделилась в социальных сетях.

Как сказал стилист ведущей, он психанул, поэтому придумал такой образ и добавил, что сделал это специально, чтобы Бузовой не было скучно вечером и она могла сидеть и разбирать свою прическу.

— Сегодня пасмурно, духота стоит знатная, выходишь и попадаешь сразу же в сауну колумбийскую, — жалуется Бузова. — Вот я для вас без фильтров, свежа как роза.

Посмотрите на новую прическу звезды и оцените ее образ в опросе ниже

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Нравится ли вам необычная прическа Ольги Бузовой?

Да, выглядит интересно
Нет, лучше не стоит засовывать булавки в волосы

До этого Бузова уже удивляла поклонников своей прической. Она вставила в волосы металлические кольца. Ведущая улетела в Южную Америку, чтобы принять участие в реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Певица уже успела поделиться жаркими фото в купальнике.

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Ольга Бузова Прическа Булавка Стилист Певица Телеведущая Артистка
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Комментарии
15
Zemb
26 июля 2024, 17:20
чё гвозди кончились ?
Фродо Бэггинс
26 июля 2024, 17:09
эта роза выглядит весма подуставшей :))) видать хорошо намотала пробег по рф
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