«Свежа, как роза»: Ольге Бузовой вставили десятки булавок в голову — смотрим на странную прическу звезды

Певица и артистка Ольга Бузова снова сделала необычную прическу, на этот раз ей в волосы воткнули десятки булавок. Кадрами с необычными аксессуарами она поделилась в социальных сетях.
Как сказал стилист ведущей, он психанул, поэтому придумал такой образ и добавил, что сделал это специально, чтобы Бузовой не было скучно вечером и она могла сидеть и разбирать свою прическу.
— Сегодня пасмурно, духота стоит знатная, выходишь и попадаешь сразу же в сауну колумбийскую, — жалуется Бузова. — Вот я для вас без фильтров, свежа как роза.
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До этого Бузова уже удивляла поклонников своей прической. Она вставила в волосы металлические кольца. Ведущая улетела в Южную Америку, чтобы принять участие в реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Певица уже успела поделиться жаркими фото в купальнике.