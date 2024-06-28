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Развлечения Перелетела океан: Ольга Бузова поделилась жаркими кадрами в купальнике из Колумбии

Перелетела океан: Ольга Бузова поделилась жаркими кадрами в купальнике из Колумбии

Звезда примет участие в съемках нового реалити-шоу

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Ольга Бузова отправилась из России в Колумбию. Кадрами на новом месте артистка поделилась на своих страницах в социальных сетях.

Артистка опубликовала несколько кадров, сделанных на пляже на берегу океана. Бузова предстала перед подписчиками в раздельном купальнике, который украшала золотая цепь, а также в джинсовых шортах и кедах. В таком легком наряде Ольга прогулялась по пляжу и попробовала зайти в воду. Не вышло — волны были слишком сильными.

— Пролететь более 6 тысяч миль, 3 пересадки и более 30 часов в дороге, перелететь океан и несколько государств, чтобы наконец оказаться здесь. У меня есть несколько дней, чтобы прийти в себя, разложить все вещи и привыкнуть к новому часовому поясу и погоде. Колумбия, привет! Давай подружимся, — написала Бузова в комментарии к опубликованному посту.

После пары дней отдыха Ольга Бузова отправилась из столицы Колумбии — города Богота — в Картахену. По словам артистки, дорога заняла семь часов, в пути периодически пропадал интернет.

Несмотря на сложности и жару певица осталась в восторге от города и его атмосферы. В своих постах она восхитилась красотой Собора Сан-Педро Клавера в Картахене, а также обстановкой в местных ресторанах.

В Колумбию Ольгу Бузова прилетела на съемки нового реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+), они стартуют 30 июня и продлятся до 29 июля. Премьера должна состояться в сентябре на телеканале ТНТ.

В конце июня Ольга Бузова приняла участие в «Шоу Воли» (16+) и прошла проверку на детекторе лжи. Она ответила на провокационный вопрос о поцелуях.

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Ольга Бузова Россия Колумбия ТНТ
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Комментарии
1
Гость
28 июня 2024, 19:34
Зачем рекламировать эту бездарь?
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