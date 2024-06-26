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Развлечения «Я его любила»: Ольга Бузова рассказала, кто лучше целуется — Дава или Батрутдинов

«Я его любила»: Ольга Бузова рассказала, кто лучше целуется — Дава или Батрутдинов

Звезда ответила на откровенный вопрос на развлекательном шоу

1 303
18 комментариев
На личный вопрос артистка ответила во время шоу

Ольга Бузова ответила на личный вопрос, который касается актера Тимура Батрутдинова и новосибирского блогера Давы (Давид Манукян). Артистка раскрыла, кто из них лучше целуется, — об этом она рассказала во время «Шоу Воли» (16+) на ТНТ.

Провокационный вопрос задал ведущий шоу Павел Воля во время «Детектора лжи». Вместе с ней в программе участвовал Тимур Батрутдинов.

— Нет. Я не могу сравнивать, Давид был моим молодым человеком. Я его любила, и для меня на тот момент он был самым лучшим во всем, — сказала Ольга Бузова.

Тимур Батрутдинов с юмором ответил: «Я и молодой — это давно рядом не стоящие слова».

— А с Тимуром мы не встречались как бы. Не было вот именно ну…любви, — продолжила артистка.

В мае Ольга Бузова поцеловалась с Тимуром Батрутдиновым в эфире известного шоу. Кадры этого момента опубликовали в Сети.

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Комментарии
18
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
26 июня 2024, 19:06
В поцелуях много бактерий....фуэ...мерзасть, слюни эти....
Smykson
26 июня 2024, 19:24
О... Бузова объявилась. Здравствуйте Оля!!! Мы Вас заждались...(*сарказм)
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