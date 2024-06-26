«Я его любила»: Ольга Бузова рассказала, кто лучше целуется — Дава или Батрутдинов

На личный вопрос артистка ответила во время шоу Источник: «Шоу Воли«/rutube











Ольга Бузова ответила на личный вопрос, который касается актера Тимура Батрутдинова и новосибирского блогера Давы (Давид Манукян). Артистка раскрыла, кто из них лучше целуется, — об этом она рассказала во время «Шоу Воли» (16+) на ТНТ.



Провокационный вопрос задал ведущий шоу Павел Воля во время «Детектора лжи». Вместе с ней в программе участвовал Тимур Батрутдинов.



— Нет. Я не могу сравнивать, Давид был моим молодым человеком. Я его любила, и для меня на тот момент он был самым лучшим во всем, — сказала Ольга Бузова.



Тимур Батрутдинов с юмором ответил: «Я и молодой — это давно рядом не стоящие слова».



— А с Тимуром мы не встречались как бы. Не было вот именно ну…любви, — продолжила артистка.

