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Развлечения Бузова удивила подписчиков внеземным образом: артистка вставила в голову металлические кольца — рассматриваем новый стиль

Бузова удивила подписчиков внеземным образом: артистка вставила в голову металлические кольца — рассматриваем новый стиль

Сейчас певица находится на съемках в Южной Америке

3 478
41 комментарий
Кадры звезда опубликовала в личных социальных сетях

Певица и артистка Ольга Бузова удивила поклонников новым стилем. Звезда изменила прическу и вставила в голову металлические кольца. Кадрами обновленного стиля она поделилась в личных социальных сетях.

Судя по фото, Бузова при помощи металлических цепей нарастила волосы. Артистка заплела свои волосы в косы и с помощью железных колец прикрепила искусственные локоны.

— Ну что за кошка. Ручки подтянуты, кубики на животе видны. Начинаем рабочий день.

Ольга Бузова улетела в Южную Америку, чтобы принять участие в реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Певица уже успела поделиться жаркими фото в купальнике.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Ольга Бузова показала видео, на котором ей делает массаж визажист Андрей Лоос.

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Комментарии
41
Живущий в Сибири
23 июля 2024, 19:21
Буэээээжище...💩
274502334
23 июля 2024, 18:56
Ну да, талант-то и мозг не вставишь...
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