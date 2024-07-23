Бузова удивила подписчиков внеземным образом: артистка вставила в голову металлические кольца — рассматриваем новый стиль

Кадры звезда опубликовала в личных социальных сетях Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Певица и артистка Ольга Бузова удивила поклонников новым стилем. Звезда изменила прическу и вставила в голову металлические кольца. Кадрами обновленного стиля она поделилась в личных социальных сетях.

Судя по фото, Бузова при помощи металлических цепей нарастила волосы. Артистка заплела свои волосы в косы и с помощью железных колец прикрепила искусственные локоны.



— Ну что за кошка. Ручки подтянуты, кубики на животе видны. Начинаем рабочий день.



Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Ольга Бузова улетела в Южную Америку, чтобы принять участие в реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Певица уже успела поделиться жаркими фото в купальнике.



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Ранее Ольга Бузова показала видео, на котором ей делает массаж визажист Андрей Лоос.