Бузова удивила подписчиков внеземным образом: артистка вставила в голову металлические кольца — рассматриваем новый стиль

Певица и артистка Ольга Бузова удивила поклонников новым стилем. Звезда изменила прическу и вставила в голову металлические кольца. Кадрами обновленного стиля она поделилась в личных социальных сетях.
Судя по фото, Бузова при помощи металлических цепей нарастила волосы. Артистка заплела свои волосы в косы и с помощью железных колец прикрепила искусственные локоны.
— Ну что за кошка. Ручки подтянуты, кубики на животе видны. Начинаем рабочий день.
Ольга Бузова улетела в Южную Америку, чтобы принять участие в реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Певица уже успела поделиться жаркими фото в купальнике.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.
Ранее Ольга Бузова показала видео, на котором ей делает массаж визажист Андрей Лоос.
Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.