«Меня как пчелы покусали»: Бузова показала, как справляется с отеками в Колумбии — видео с массажистом

Певица опубликовала видео 18 июля Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Певица и артистка Ольга Бузова показала видео, на котором ей делает массаж визажист Андрей Лоос. Сейчас исполнительница находится в Колумбии, и там у нее появились сильные отеки.



— Я отечная просыпаюсь очень. Вообще жесть. Я смотрю — меня как пчелы покусали по всему лицу. Влажность, жара, — говорит Ольга на видео.



Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

На видео в своих соцсетсях Ольга говорит, что любит, когда ей делают массаж. Они обсудили процедуру с Андреем и отметили, что делать его нужно регулярно, чтобы получить результат.

Ольга Бузова улетела в Южную Америку, чтобы принять участие в реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Певица уже успела поделиться жаркими фото в купальнике.

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