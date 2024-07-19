НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

ю-з.

 737мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,88
EUR 96,10

СРОЧНО

Машины силовиков съехались на Первомайку

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Гоняют по городу без номеров
Июльфест в Новосибирске
Новостройки вместо заводов
Необычные продукты из ЮВА
Разбомбленные дороги
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Развлечения «Меня как пчелы покусали»: Бузова показала, как справляется с отеками в Колумбии — видео с массажистом

«Меня как пчелы покусали»: Бузова показала, как справляется с отеками в Колумбии — видео с массажистом

Певица снимается в реалити-шоу

556
5 комментариев
Певица опубликовала видео 18 июля

Певица и артистка Ольга Бузова показала видео, на котором ей делает массаж визажист Андрей Лоос. Сейчас исполнительница находится в Колумбии, и там у нее появились сильные отеки.

— Я отечная просыпаюсь очень. Вообще жесть. Я смотрю — меня как пчелы покусали по всему лицу. Влажность, жара, — говорит Ольга на видео.

На видео в своих соцсетсях Ольга говорит, что любит, когда ей делают массаж. Они обсудили процедуру с Андреем и отметили, что делать его нужно регулярно, чтобы получить результат.

Ольга Бузова улетела в Южную Америку, чтобы принять участие в реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Певица уже успела поделиться жаркими фото в купальнике.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Ольга Бузова Колумбия Массаж Визажист
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Голая правда
19 июля 2024, 13:51
Все взрослые девушки знают, что водку по жаре пить нельзя )))
Гость
19 июля 2024, 13:48
Аха ха))) Фингалы замазывает)))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Рекомендуем
Знакомства

Павел,38

Ася,33

Дашенька,28

VLADIMIR,35

Наталья,47

Ирина ,25

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление