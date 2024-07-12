«Девочка из джунглей»: Ольга Бузова поделилась жаркими кадрами в купальнике из Колумбии

Певица заявила, что пока у нее нет времени искупаться в море Источник: byzovahouse, Tеlegram











Известная российская певица и блогер Ольга Бузова поделилась новыми фотографиями в купальнике из Колумбии. Кадры опубликованы в Telegram-канале Бузовой.



Исполнительница поделилась снимками у воды в белоснежном купальнике, которые были сделаны при свете Луны.



— Девочка из джунглей. Пока не купалась, но хоть фото в купальнике есть. Лето ведь, — подписала кадры Ольга Бузова.



Она уточнила, что фотографии были сделаны в первый день съемок ее визажистом и попросила подписчиков выбрать лучший кадр.



Сейчас телеведущая находится в Колумбии — она прилетела на съемки нового реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+), они стартуют 30 июня и продлятся до 29 июля. Премьера должна состояться в сентябре на телеканале ТНТ.

