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Развлечения «Девочка из джунглей»: Ольга Бузова поделилась жаркими кадрами в купальнике из Колумбии

«Девочка из джунглей»: Ольга Бузова поделилась жаркими кадрами в купальнике из Колумбии

Певица опубликовала снимки, сделанные при свете Луны

854
16 комментариев
Певица заявила, что пока у нее нет времени искупаться в море

Известная российская певица и блогер Ольга Бузова поделилась новыми фотографиями в купальнике из Колумбии. Кадры опубликованы в Telegram-канале Бузовой.

Исполнительница поделилась снимками у воды в белоснежном купальнике, которые были сделаны при свете Луны.

— Девочка из джунглей. Пока не купалась, но хоть фото в купальнике есть. Лето ведь, — подписала кадры Ольга Бузова.

Она уточнила, что фотографии были сделаны в первый день съемок ее визажистом и попросила подписчиков выбрать лучший кадр.

Сейчас телеведущая находится в Колумбии — она прилетела на съемки нового реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+), они стартуют 30 июня и продлятся до 29 июля. Премьера должна состояться в сентябре на телеканале ТНТ.

Певица совмещает работу с отдыхом — в перерывах между съемками она гуляет и смотрит достопримечательности. Так у статуи Шакиры Бузова исполнила зажигательный танец — Ольга в восторге от латиноамериканской страны.

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Колумбия Ольга Бузова ТНТ Шоу
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Комментарии
18
StB
12 июля 2024, 21:33
Этой Оле подпевает молодежь, молодежь, молодежь Эту Олю не .. не ..( как в песне про песню)
StB
12 июля 2024, 21:35
Поди ещё народной будет и заслуженной..
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