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Развлечения «Бедра не лгут»: Бузова ушла в отрыв у статуи Шакиры в Колумбии — видео ее зажигательного танца

«Бедра не лгут»: Бузова ушла в отрыв у статуи Шакиры в Колумбии — видео ее зажигательного танца

Ольга в восторге от латиноамериканской страны

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Несколько дней назад в Колумбии начались съемки нового реалити с участием Бузовой

Ольга Бузова, улетевшая в Колумбию на съемки реалити-шоу, исполнила зажигательный танец у скульптуры певицы Шакиры. Она сняла это на видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

— Первая небольшая остановка у меня была в родном городе Шакиры, Барранкилье. В прошлом году мэр построил в честь нее статую высотой 6,5 метров. Она изображена в одежде из клипа Hips don’t lie, что в переводе означает «бедра не лгут», — подписала Ольга ролик.

Ольга Бузова пробежала вокруг статуи

Бузова участвует в съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» (16+), которые начались 30 июня и продлятся до 29 июля. Премьера должна состояться в сентябре на телеканале ТНТ. На своей странице ведущая рассказала, что также побывала в Картахене, пятом по величине городе Колумбии. Ей там понравилось.

— Из моего отеля дорога составила семь часов с остановкой в Барранкилье. Да, утомительно, но это стоило того, — поделилась она впечатлениями в одном из постов.

По словам Бузовой, телепроект сложный. Во время съемок пошли дожди, но ее это не испугало.

— Сюрпризы от погоды не обошли сегодня стороной. Лило весь день. Но это джунгли, детка. Сейчас нам нужно встать на рельсы. Проект и локации сложные. Мы покорили ЮАР, для нас открыл ворота Китай, теперь настало время Латинской Америки, и я уверена, мы подружимся, — надеется знаменитость.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Певец Николай Басков высмеял Ольгу Бузову на премии МУЗ-ТВ — НГС рассказывал, что известно об их ссоре.

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Бузова Ольга Бузова ТНТ Шоу Видео Соцсети Шоу-бизнес
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Комментарии
1
Гость
2 июля 2024, 19:25
Современная героиня России... Кумир миллионов.... Какая Россия - такие и герои...
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