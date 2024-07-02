«Бедра не лгут»: Бузова ушла в отрыв у статуи Шакиры в Колумбии — видео ее зажигательного танца

Ольга Бузова, улетевшая в Колумбию на съемки реалити-шоу, исполнила зажигательный танец у скульптуры певицы Шакиры. Она сняла это на видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).
— Первая небольшая остановка у меня была в родном городе Шакиры, Барранкилье. В прошлом году мэр построил в честь нее статую высотой 6,5 метров. Она изображена в одежде из клипа Hips don’t lie, что в переводе означает «бедра не лгут», — подписала Ольга ролик.
Бузова участвует в съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» (16+), которые начались 30 июня и продлятся до 29 июля. Премьера должна состояться в сентябре на телеканале ТНТ. На своей странице ведущая рассказала, что также побывала в Картахене, пятом по величине городе Колумбии. Ей там понравилось.
— Из моего отеля дорога составила семь часов с остановкой в Барранкилье. Да, утомительно, но это стоило того, — поделилась она впечатлениями в одном из постов.
По словам Бузовой, телепроект сложный. Во время съемок пошли дожди, но ее это не испугало.
— Сюрпризы от погоды не обошли сегодня стороной. Лило весь день. Но это джунгли, детка. Сейчас нам нужно встать на рельсы. Проект и локации сложные. Мы покорили ЮАР, для нас открыл ворота Китай, теперь настало время Латинской Америки, и я уверена, мы подружимся, — надеется знаменитость.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
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