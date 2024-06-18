«Впервые вижу, чтобы оделась полностью»: Басков высмеял Бузову на премии МУЗ-ТВ — что известно об их ссоре

В таком наряде выступала Ольга Бузова Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Во время премии телеканала МУЗ-ТВ, которая состоялась на прошлой неделе, поссорились Ольга Бузова и певец Николай Басков. Рассказываем, из-за чего возник конфликт, кто заступился за Бузову и кого еще обидел Басков.



На премии исполнительница вышла на сцену в закрытом сияющем комбинезоне. Басков, который был ведущим шоу, иронично прокомментировал ее наряд. Видео произошедшего опубликовано в YouTube-канале МУЗ-ТВ.



— Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью, — сказал певец.



Бузова ответила на это следующим образом:



— Хороших ведущих реально мало осталось.

Наряд Бузовой блестел и переливался в свете софитов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Выступление получилось весьма эффектным Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











На премии было множество людей Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Позже в своем Telegram-канале она опубликовала серию роликов, в которых подробно рассказала о впечатлениях от мероприятия.



— И, кстати, в который раз убеждаюсь: даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить, — в одном из видео заявила Бузова.



Николай Басков на премии также высмеял фигуристку Алину Загитову, которая участвовала в номере Люси Чеботиной. Он пошутил, что спортсменка стала для исполнительницы дорогой подтанцовкой. Позже в соцсетях Загитова раскритиковала это высказывание.



— Сегодня посмотрела премию МУЗ-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона. Ему лучше найти время покрасить корни, — передает ее слова Starhit.



Басков не остановился и опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент одного из своих выступлений, подписав его вот как:



— Я могу и без микрофона в отличие от тех, кто в него как коза кричит.



Кому именно он адресовал эти слова, неясно. Но в итоге в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) за Бузову заступилась продюсер Мария Погребняк.



— У нас не только нынче ведущих хороших осталось мало, как сказала Оля. У нас еще недостаток настоящих мужчин! До какой степени деградации и распущенности надо дойти, чтобы назвать женщину козой? Позор Николаю Баскову, который вместо того, чтобы отправить букет цветов с извинениями, повел себя как мелочный хам, — возмутилась она.



Басков в Telegram ответил и на это. Певец сказал, что для того, чтобы женщину уважали, она прежде всего должна сама вести себя достойно.

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Кстати, изначально Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ в образе королевы — НГС публиковал фото.