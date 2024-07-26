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Страна и мир Хинштейн пояснил свои слова про замедление YouTube

Хинштейн пояснил свои слова про замедление YouTube

Депутат рассказал о дальнейшей судьбе видеохостинга в России

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Уже на следующей неделе скорость загрузки видео может снизиться на 70% — депутат объяснил, с чем это связано

Возможное снижение скорости загрузки видео на YouTube на следующей неделе связано с «бездействием самого YouTube». Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале 26 июля.

Парламентарий отметил, что 80% объема видеоконтента, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google в России.

— Собственные центры хранения данных компания никогда не строила, и вообще не вкладывалась в российскую инфраструктуру. Всю эту технику необходимо постоянно обслуживать и менять, — утверждает Хинштейн и тут же добавляет, что Google самостоятельно отключил часть своих серверов. После этого качество на видеохостинге начало портиться, а скорость снижаться. За два года эти данные упали на 40%. Наблюдая эту деградацию, Google начал предлагать операторам напрямую подключаться к российским дата-центрам. Но таким образом проблема решилась лишь на время.

Дело в том, рассказывает Хинштейн, что Google поддерживает санкции против РФ и не может официально оплачивать работу дата-центров.

— На это можно было бы, наверное, закрывать глаза, но только не в условиях, когда YouTube демонстративно нарушает наши законы и проводит откровенно антироссийскую политику, — уточнил депутат. Речь идет о блокировке каналов российских деятелей и игнорировании требований Роскомнадзора.

В связи с этим российские дата-центры, по данным депутата, в ближайшее время планируют перестать сотрудничать с Google по «серым схемам». В случае, если это произойдет, скорость YouTube снизится до 70%. Хинштейн отметил, что даже в этой ситуации видеохостинг останется доступен.

Повторял и повторяю: дальнейшая судьба YouTube в России — в его руках.

Хинштейн посоветовал Google «построить собственные серверные центры в РФ», попросить США снять санкции на поставку в РФ своего оборудования или же на официальной основе оплачивать услуги дата-центров. «И наконец, главное: научиться соблюдать наши законы и прекратить свою антироссийскую политику, что в условиях СВО является принципиальным», — заключил депутат Госдумы.

Напомним, 26 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что в Кремле «нечего добавить» к заявлению Хинштейна о замедлении в работе YouTube. Ранее Песков сообщал, что российские власти не планируют ограничивать доступ к видеохостингу.

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