«Могла уехать в Томск»: в Новосибирске пропала 17-летняя девушка

Местонахождение подростка неизвестно с 23 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области











В Новосибирске пропала 17-летняя Манежа Абдуллаева. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, местонахождение подростка неизвестно с 23 июля.



В пресс-службе отряда НГС объяснили, что заявка на поиск сибирячки поступила специалистам 24 июля.



— По информации от заявителей, 23 июля девушка вышла из своего дома в Кировском районе Новосибирска и пропала. Позднее возникло предположение, что она могла уехать в Томск, — объяснили в поисковом отряде.



Сейчас группа распространения информации ДПСО «ЛизаАлерт» размещает ориентировки в Сети, выполняются задачи по информационному поиску.



Рост девушки составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие. Сибирячка была одета в серую кофту с длинным рукавом, черные широкие брюки, черные кроссовки с белой подошвой, с собой у подростка была черная сумка через плечо.



Новосибирцев просят сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии 8(800)-700–54–52 или по номеру 112.

