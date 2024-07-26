НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+32°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+32°

ясная погода, без осадков

ощущается как +33

2 м/c,

вос.

 743мм 46%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

На месте «Парк кафе» посадят газоны

Дефицит учителей
Работа в Новосибирске
Семью выселили в психбольницу
Новосибирск ведет соцсети
Расширение «Гастрокорта»
Июльфест в Новосибирске
Огромная опухоль у ребёнка
Разоблачили мифы об имплантах
Поддельные документы мигрантов
НГС в Telegram
Происшествия «Могла уехать в Томск»: в Новосибирске пропала 17-летняя девушка

«Могла уехать в Томск»: в Новосибирске пропала 17-летняя девушка

Подросток вышла из дома и пропала

832
17 комментариев
Местонахождение подростка неизвестно с 23 июля

В Новосибирске пропала 17-летняя Манежа Абдуллаева. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, местонахождение подростка неизвестно с 23 июля.

В пресс-службе отряда НГС объяснили, что заявка на поиск сибирячки поступила специалистам 24 июля.

— По информации от заявителей, 23 июля девушка вышла из своего дома в Кировском районе Новосибирска и пропала. Позднее возникло предположение, что она могла уехать в Томск, — объяснили в поисковом отряде.

Сейчас группа распространения информации ДПСО «ЛизаАлерт» размещает ориентировки в Сети, выполняются задачи по информационному поиску.

Рост девушки составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие. Сибирячка была одета в серую кофту с длинным рукавом, черные широкие брюки, черные кроссовки с белой подошвой, с собой у подростка была черная сумка через плечо.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии 8(800)-700–54–52 или по номеру 112.

В середине июля в Новосибирской области пропал 23-летний мужчина. Он ушел в лес и не вернулся домой.

ПО ТЕМЕ
ЛизаАлерт Пропал человек Новосибирск Подростки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Татьяна 53
26 июля 2024, 22:08
Красивая девушка.
урлулуу
26 июля 2024, 21:47
Жахаца поехала
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Рекомендуем
Знакомства

Дарья,35

Аслан,18

Алексей,40

Галина,40

Инна,54

Вадим,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление