«Ушел в лес неподалеку от станции»: под Новосибирском два дня ищут 23-летнего парня

Последний раз юношу видели на станции «Криница» Источник: «ЛизаАлерт», vk.com / Александр Ощепков, NGS.RU











В Тогучинском районе Новосибирской области волонтеры ищут 23-летнего Александра Шестакова. Информация об этом появилась в паблике «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».



Как сообщают волонтеры, юноша ушел в лес 18 июля, уже два дня о его местонахождении ничего неизвестно. Последний раз его видели на железнодорожной станции «Криница».

— Сегодня днем, 20 июля, на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск Александра Шесткова. 18 июля молодой человек, по словам заявителя, ушел в лес неподалёку от станции Криница. Домой пропавший так и не вернулся. Ранее не пропадал, — сообщила НГС Алина Нольде, руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Сейчас группа распространения отряда активно размещает ориентировки в интернете, важны любые свидетельства от жителей Тогучинского района, которые могли видеть пропавшего.

Александр ростом 180 см, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы, на правой руке есть татуировка. В день исчезновения молодой человек был одет в калоши темно-серого цвета, о другой одежде пропавшего ничего не известно.

Источник: «ЛизаАлерт», vk.com











Если вы знаете, где может находиться Александр Шестаков, сообщите об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

