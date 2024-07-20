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Происшествия «Ушел в лес неподалеку от станции»: под Новосибирском два дня ищут 23-летнего парня

«Ушел в лес неподалеку от станции»: под Новосибирском два дня ищут 23-летнего парня

Александр Шестаков ранее не пропадал

992
10 комментариев
Последний раз юношу видели на станции «Криница»

В Тогучинском районе Новосибирской области волонтеры ищут 23-летнего Александра Шестакова. Информация об этом появилась в паблике «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают волонтеры, юноша ушел в лес 18 июля, уже два дня о его местонахождении ничего неизвестно. Последний раз его видели на железнодорожной станции «Криница».

— Сегодня днем, 20 июля, на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск Александра Шесткова. 18 июля молодой человек, по словам заявителя, ушел в лес неподалёку от станции Криница. Домой пропавший так и не вернулся. Ранее не пропадал, — сообщила НГС Алина Нольде, руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Сейчас группа распространения отряда активно размещает ориентировки в интернете, важны любые свидетельства от жителей Тогучинского района, которые могли видеть пропавшего.

Александр ростом 180 см, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы, на правой руке есть татуировка. В день исчезновения молодой человек был одет в калоши темно-серого цвета, о другой одежде пропавшего ничего не известно.

Если вы знаете, где может находиться Александр Шестаков, сообщите об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Недавно в Колывани пропала 40-летняя Наталья Мальцева, спустя несколько дней тело женщины нашли в реке.

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Комментарии
10
Татьяна 53
20 июля 2024, 16:29
Пусть найдётся здоровым.
урлулуу
20 июля 2024, 16:50
По глазам вижу халявный меф любит,вот и поперся в лес на поиски.
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