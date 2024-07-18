Нашли в реке: СК раскрыл подробности поисков погибшей в Колывани женщины

Наталья Мальцева пропала ночью 14 июля Источник: Предоставлено Еленой Мальцевой











Тело погибшей 40-летней Натальи Мальцевой, которую искали четыре дня, нашли в реке Чаус. Об этом НГС сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.



В ведомстве сообщили, что тело Натальи Мальцевой было обнаружено сегодня, 18 июля.



— Коченевским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 18 июля 2024 года в акватории реки в Колыванском районе тела женщины, — говорится в сообщении ведомства.



В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Рядом с поселком Колывань протекает река Чаус, по всей вероятности, тело Натальи Мальцевой было найдено в ней.

