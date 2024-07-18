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Происшествия эксклюзив Нашли в реке: СК раскрыл подробности поисков погибшей в Колывани женщины

Нашли в реке: СК раскрыл подробности поисков погибшей в Колывани женщины

Поиски Натальи Мальцевой продолжались четыре дня

2 498
12 комментариев
Наталья Мальцева пропала ночью 14 июля

Тело погибшей 40-летней Натальи Мальцевой, которую искали четыре дня, нашли в реке Чаус. Об этом НГС сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что тело Натальи Мальцевой было обнаружено сегодня, 18 июля.

— Коченевским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 18 июля 2024 года в акватории реки в Колыванском районе тела женщины, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Рядом с поселком Колывань протекает река Чаус, по всей вероятности, тело Натальи Мальцевой было найдено в ней.

Наталья Мальцева пропала в Колывани в минувшее воскресенье, 14 июля. В ночь исчезновения за ней ехал внедорожник. Волонтерами была организована поисковая операция, которая продолжалась до утра. Позже волонтеры сообщили, что женщина найдена погибшей.

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Новосибирская область СУ СКР по Новосибирской области Пропала женщина Колывань
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Комментарии
12
Лукашa
18 июля 2024, 19:58
Печаль, чё.
Гость
18 июля 2024, 19:55
Ну понятно, никто ничё дальше делать не будет, скажут купаться полезла пьяная и утонула!?
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