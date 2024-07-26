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Животные подробности «Бесконечный лай, собаки визжат»: жители частника устали от соседки, которая разводит псов — видео

«Бесконечный лай, собаки визжат»: жители частника устали от соседки, которая разводит псов — видео

Люди жалуются, что животные не замолкают даже ночью

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2 комментария
Так выглядит дом, где регулярно слышен лай животных, а также исходят жуткие запахи

В частном секторе на улице Камчатской развернулся скандал между соседями. Одна сторона конфликта оказалась недовольна участком, на котором живет свора собак. Люди жалуются на круглосуточный лай и трупный запах. Корреспондент НГС пообщалась с обеими сторонами конфликта, чтобы разобраться в ситуации.

Уставшие соседи

— Живем в частном секторе, и на протяжении 5 лет каждый год, особенно летом, слышим бесконечный лай собак из дома. А еще ощущаем отвратительные запахи разложившихся трупов. Иногда собаки визжат так, как будто их очень сильно бьют, — отметила в группе «АСТ-54» во ВК местная жительница Анастасия.

От лая местным жителям нет покоя круглыми сутками

По словам сибирячки, она и другие соседи жаловались во все инстанции, к ним даже приезжали замерять шум, но не нашли превышений по нормативам.

Еще одна соседка проблемного дома Виктория в разговоре с корреспондентом НГС отметила, что после того, как люди собирали подписи и вызывали специалистов по замеру шума практически ничего не изменилось.

— Мы думали, что решится вопрос. А они только убрали статус питомника, а остальное все осталось и остается по-прежнему. Целый день работаем, а утром и ночью слышим вот такое, — заключила женщина.

На видео, которое Виктория отправила НГС, виден частный дом, огороженный забором, а также слышен дикий лай большого количества собак. Люди говорят о том, что на часах 10 вечера, но и по ночам лай не прекращается.

По данным «2ГИС» раньше по указанному адресу действительно располагался собачий питомник «Наследник престола». У питомника помимо положительных осталось довольно много негативных комментариев как на «2ГИС», так и на «Яндекс Карты». В соцсети «ВК» есть группа Питомник «Наследник престола», там чуть больше тысячи подписчиков. При этом, как указано на странице сообщества, группа не работает с января 2021 года.

Комментарий хозяйки

Хозяйка указанного дома Ольга Якимова в разговоре с корреспондентом НГС отметила, что на нее наговаривают завистники. Она также добавила, что не ведет никаких групп в соцсетях, не держит собачьего питомника, а разводит животных для себя.

— У нас 15 собак. Я щеночков для себя развожу. Мы с ними ездим по выставкам, забираем призовые места. Иногда, конечно, продаем собак, когда есть излишки. Питомника давно нет, никаких групп я не веду. Что касается лая и запаха — никакого трупного запаха нет. Фекалии — может быть. Так жара стоит 30 градусов. Летом это ощущается сильнее. Я конечно чищу, мою, убираю все, отходы вывожу. Плохие отзывы обо мне в Интернете оставляют завистники — не всем нравится, что мы занимаем призовые места. А вот что соседям не нравится, я не знаю –– у них заборов не было, я поставила красивый забор (по периметру участка, где он пересекается с соседями), помогаю одним, другим. Хоть раз бы мне в глаза подошли и сказали все, а могут только за глаза жаловаться и писать везде, — отметила в беседе с НГС Ольга.

При этом женщина отказалась предоставить фото и видео своих питомцев и ситуации на ее участке.

— Мне это показывать никому не надо, я и сама знаю, что у нас все нормально. Живем с мамой, детьми и собаками. А то что они лают — так что я должна делать? Как мне их заставить замолчать?, — заключила женщина.

Корреспондент НГС направила запрос по указанному адресу в мэрию Новосибирска с просьбой пояснить, поступали ли на владелицу собак жалобы и проводились ли проверки. Ответ опубликуем позже.

Ранее НГС писал о том, что происходит на зоовыставке, где животные сидят в тесных клетках, — посетители возмущены.

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Комментарии
2
Фродо Бэггинс
26 июля 2024, 15:43
баба есть баба и ее сущность не исправить никак
Гость
26 июля 2024, 15:44
Путину надо жаловаться, еще есть шанс выиграть велосипед.
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