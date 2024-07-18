«Павлин куцый, обезьяна скалится»: что происходит на зоовыставке, где животные сидят в тесных клетках, — посетители возмущены

Животные спят в тесных клетках, и им некуда спрятаться. Хвост павлина выглядит удручающе Источник: Настасья Медведева / NGS.RU, читательница НГС Алена











В Новосибирске в ТЦ «Континент» в Ленинском районе по адресу Троллейная, 130а работает выставка «Экзоферма», на которой можно покормить животных. Жительница Новосибирска Алена посетила выставку вместе с детьми и возмутилась тем, в каком состоянии находятся животные, а также тем, в каких условиях они содержатся. Корреспондент НГС отправилась на выставку, чтобы проверить, как себя чувствуют животные. Комментарии дали и сотрудники выставки.



«Срубают деньги»

Жительница Новосибирска Алена вместе с детьми посетила выставку животных «Экзоферма» 2 июля. Женщина считает, что состояние некоторых зверей было плачевным.



— Маленькие клетки. У павлина редкий, обломанный местами хвост. Он забился в узеньком месте между вольером с кроликами и стеной и больше не выходил. Барсук еду ни у кого не брал, суетился и бегал из стороны в сторону. Покормить почти никого нормально не удалось: либо нельзя, либо не берут, либо спят или им плохо. В группе в ВК написано, что животные милые, контактные, но это не так. Обезьяны скалились, а одна еще и кидалась на клетку. Отпугивала, видимо, так посетителей, — рассказала Алена.



По словам сибирячки, она с детьми шла на выставку ради попугаев, но их там не было, как и дикобразов, которых обещали на страничке мероприятия.



— Мало кто был из заявленных животных, так как помещение очень маленькое. Хотя в других городах были еще совы и копытные. Было большое разочарование. И на просьбу вернуть мне деньги, так как они не выполнили то, что сами заявили, сказали, что, к сожалению, возврат невозможен, так как мы посетили их выставку. Этот зоопарк настолько маленький и неинтересный, что дольше 10 минут в нем не пробудешь, — считает местная жительница.

Обезьяна, по словам Алены, не хотела фотографироваться и нервничала Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В конце посещения Алена с детьми решила на память сделать фото. За маленькую фотографию с обезьяной попросили 350 рублей. Но, по мнению женщины, животное не слушалось своего хозяина и не хотело фотографироваться.



— Отвернулась. Мы все улыбались, ждали, когда она повернется и ее поймают в кадр. Сделали в итоге большое количество фото. Потом пришлось долго искать нормальное, чтоб нам напечатали. Может, это не так страшно, но у меня на руках был полуторамесячный ребенок, и он начинал уже нервничать, — сетует сибирячка.



Алена считает, что представители выставки заинтересованы в деньгах, а состояние животных их не волнует.



— Им главное — деньги, а на животных, к сожалению, всё равно. Этот зоопарк передвижной. Они здесь до 28 июля, потом уедут в другой город, — заключила женщина.



Как проходит выставка

Корреспондент НГС Анастасия Медведева решила проверить слова сибирячки. На выставку она приехала в обеденное время. Экспозиция находится в торговом центре с отдельным входом. Внутри на кассе нужно было рассчитаться. Стоимость для взрослого в будний день — 450 рублей. В холле, помимо работников, гостей встречала обезьяна.



В соседнем помещении с одним окном над входом расположили маленькие клетки с животными. Стены обтянуты баннерами с животными, растениями и рекламой выставки, а также рассказами о животных, представленных на ней. Работники объясняют: кормить животных можно. Еду за 100 рублей можно купить тут же — со своей нельзя. Фотографировать зверей можно, также сотрудники выставки могут сделать платные снимки на память.



— Сегодня скидка на фото 100 рублей. Кормить можно всех, кроме рептилий и шиншиллы, — объявляют они.



На выставке представлены попугаи и обезьяны, змеи и черепахи, кролики, носуха, еноты, барсук, павлин, шиншилла, лисица.

Кажется, зверям некомфортно в тесных клетках Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Еноты, барсук и лиса в это время дремлют, свернувшись клубочком прямо на полу, посыпанном опилками, в своих тесных клеточках. Вода есть у всех зверей, опилки чистые и сухие, но клетки действительно тесные. Кроме того, животным некуда спрятаться от людей. Тут же рядом в клетках сидят обезьяны. На одной из клеток висит предупреждающая табличка о том, что животное нельзя дразнить, так как оно может открыть клетку и выбежать.

Обезьяна заметно нервничает и шатает клетку. Работники выставки утверждают: она играет Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Пока корреспондент НГС фотографировала, обезьяна начала психовать и шатать в разные стороны клетку, раздался сильный грохот.

Какой-то мальчишка начал гонять птицу Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В центре зала восседал на дереве попугай, рядом бегали кролики, курицы и павлин. Его тут же начал гонять какой-то мальчишка, которому родители не стали делать замечание. Только когда корреспондент НГС обратила внимание сотрудников на ситуацию, те попросили ребенка перестать.



Что говорят работники выставки

Администратор Анар рассказал, что все животные, которые представлены на выставке, никогда не жили в дикой природе и не готовы к существованию без ухода человека. Например, есть среди представителей выставки 30-летняя обезьяна и 27-летний краснокнижный попугай ара. По словам администратора, большинство животных отпускают бегать по залу и выгуливают на улице.



— Обезьян мы ежедневно выгуливаем на улице. Есть довольно много выставок такого формата, где животные находятся в плачевном состоянии. А у нас они ухоженные. Они дальше баннеров по выставке не ходят, спокойные. Когда нужно, в клетку заходят. Единственная, кто у нас постоянно находится в клетке, — это лисица, так как она может покусать, — отметил администратор.

Краснокнижному аре 27 лет Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Прокомментировали представители выставки и внешний вид животных. Парень, на бейдже которого было указано «директор Александр», отметил, что у павлина куцый хвост, потому что у него линька. В октябре хвост восстановится, заверили работники зоовыставки.



Чтобы проверить слова Александра, НГС обратился к двум экспертам по птицам. Пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова считает, что хвосты у павлинов в идеальном состоянии бывают только в живой природе, а в неволе на состояние хвостов может влиять ряд факторов, в том числе и тесное помещение. Собственник мини-фермы павлинов Ольга Хомяченко пояснила НГС, что в середине июля, когда у птиц достаточно корма в виде насекомых, и в разгар жаркого сезона хвост не может быть куцым. Она добавила, что на состояние хвоста влияет питание и условия содержания птицы.

Линькой работники «Экзофермы» объяснили и весьма облезлый вид одного из кроликов. Строгий запрет на кормление животных принесенным кормом представители выставки тоже объяснили.



— В прошлом году вышел приказ о том, что своей едой животных кормить запрещено в силу того, что были случаи неоднократные, когда конкуренты травили животных. Соответственно, принесенным кормом животных кормить запрещено во избежание таких казусных ситуаций. У нас свой корм, мы, соответственно, покупаем его в проверенных местах в супермаркетах. Сами овощи нарезаем, — заверил Анар.

Сотрудники выставки уверяют, что не выгуливают только лису, потому что она кусается Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











У многих животных, представленных на выставке, интересная судьба. Например, лисица попала в аварию. Ее выкинули предыдущие владельцы на Алтае, и неравнодушные люди принесли ее на выставку. Представители «Экзофермы» оставили ее себе.



— Около года она реабилитировалась и нормально теперь живет в комфортных условиях. Еноты тоже либо сбежавшие, либо их просто где-то поймали, так как они нашкодничали, и передали нам. Они быстро плодятся, сейчас живет семейство из 4 особей. Я их называю семейка Аддамс. Между собой ладят плохо, дерутся ужасно, даже хвосты друг другу оторвать могут, — рассказал истории обитателей выставки администратор.



Обезьяны тоже всегда жили в неволе — кого-то из них выкупили у людей, зарабатывающих на фотографиях с животными.

В «Экзоферме» отмечают: их животные приучены к людям и не выживут в естественной среде Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Согласитесь, любой обезьяне комфортнее жить на выставке, чем работать на фотографиях. А та обезьяна, что открывает клетку, — это старичок, и он так балуется. Как-то раз его девочка дразнила, он открыл свою клетку, выбежал, потянул ее за косички и сел на голову. А так он очень добрый, — объясняет Анар.



Работники выставки также признают, что колесят со зверями по ближайшим городам. Зимой поездок становится гораздо меньше. Животных перевозят на оборудованных автомобилях. За соблюдением всех правил перевозки и содержания животных пристально следит Россельхознадзор.



НГС направил запрос в ведомство с просьбой прокомментировать, проводилась ли проверка указанной выставки и были ли там выявлены какие-то нарушения. Ответ мы опубликуем позже.

Источник: Анастасия Медведева











Согласно данным фискального чека, «Экзофермой» владеет ИП Литвинчук Екатерина Андреевна. Это действующее микропредприятие, зарегистрированное в селе Поспелиха Алтайского края в декабре 2023 года. Компания занимается в том числе деятельностью по организации отдыха и развлечений и розничной торговлей домашними животными и кормами для них. Ранее «Экзоферма» принадлежала ООО «Эвент Центр». Это предприятие 5 июля 2024 года исключили из ЕГРЮЛ из-за наличия сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

В прошлом году представители Россельхознадзора нашли нарушения в работе этой зоовыставки в торговом центре Красноярска (тогда за выставку отвечал «Эвент Центр»). Посетители кормили там животных без наблюдения сотрудников, к физическому контакту с посетителями допускали обезьяну, что запрещено, не на всех клетках были предупредительные надписи об опасности контактов с животными. Кроме того, у работников не было ветеринарных сопроводительных документов на корма для животных, а помещения убирали при посетителях «Экзофермы».



Ранее НГС писал о том, что сибирячке показалось, что на пони-ферме в парке Кирова мерзнут звери. НГС проверил, что там происходит.

