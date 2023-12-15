«Верблюд ревел»: сибирячке показалось, что на пони-ферме в парке Кирова мерзнут звери — НГС проверил, что там происходит

Корреспондент НГС направила запрос в Россельхознадзор по поводу проверок и условий содержания животных на мини-ферме, а также соответствия этих условий нормам. На момент публикации ответа на запрос не поступило. Также НГС обратился в Управление ветеринарии Новосибирской области с просьбой прокомментировать — в каких условиях должны содержаться зимой кролики.

Специалисты пояснили, что в соответствии с принятыми в этом году ветеринарными правилами в хозяйствах с клеточным содержанием кролики содержатся в клетках, находящихся в помещениях, и (или) в клетках, расположенных рядами и (или) ярусами под навесом (далее — шеды). Шеды должны иметь навес, выступающий за пределы фасадной и задней стенок не менее чем на 30 см, боковых стенок — не менее чем на 25 см. Про температуру окружающей среды, при которой допускается содержать кроликов на улице, в ветеринарных правилах не указано.