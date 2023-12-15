«Верблюд ревел»: сибирячке показалось, что на пони-ферме в парке Кирова мерзнут звери — НГС проверил, что там происходит

Редакция НГС проверила, как себя чувствуют животные на частной пони-ферме «Серебряная подкова», расположенной в парке Кирова в Ленинском районе Новосибирска. Перед этим к нам обратилась читательница Алина, которой обеспокоилась тем, что зверям холодно в трескучие морозы. Корреспондент НГС отправилась в частный зоопарк, посмотрела на животных и пообщалась с владельцами.
— Животные замерзают в своих вольерах, стоят без укрытия на морозе! Шли сквозь парк и увидели. Верблюд ревел от холода. Кролики сидят прямо в клетках на открытом воздухе, —считает читательница Алина.
Корреспондент НГСвыяснила на месте, что для посетителей во время морозов ферма не работает, да и люди особо не идут, хотя в хорошую погоду зимой сюда приходит много гостей. В контактном зоопарке действительно клетки с кроликами стоят на открытом воздухе, а помещения для коз, ламы, оленей, пони, ослика и верблюда — деревянные и с большими проемами вверху. Вольеры оказались довольно компактными. Ездовые маламуты сидят в хорошо огражденном вольере за замком.
При этом, все животные выглядят довольно упитанными, пушистыми, с лоснящейся шерстью, чистыми. По словам сотрудника мини-фермы Никиты, зверей здесь кормят хорошо и никогда не отказывают в лакомствах. У всех на момент посещения корреспондента было свежее сено. Животные оказались очень контактными — кролики вели себя как котики — тыкались носиками в клетки и норовили потереться о руки.
— Мы их с детства с самого приучаем к этому, они ручные все, домашние, — пояснил Никита.
Олени спали на снегу, а услышав звук шелестящего корма в ведре, сбежались, чтобы получить угощение. Пони, козы, лошади также вели себя ласково, пытались всячески контактировать. А верблюд оказался самым ориентированным на человека — животное терлось о руки, позировало.
Управляющая пони-фермой «Серебряная подкова» Мария Медведева отметила, что животных, которые не переносят мороз, сотрудники фермы зимой вывозят в теплые помещения.
— Например, хрюшек вывозим, и так и далее. Пони, монгольский верблюд, олени, кролики, козы зимуют тут. Все переживают обычно за верблюда, но он монгольский. А наши морозы ничто в сравнении с теми, что в Монголии, — объяснила Мария Медведева.
Она также отметила, что и кролики хорошо переносят зиму во время мороза. Главное, чтобы у них в клетках было много сена и кормов.
— Мы их в мороз укутываем в сено. Прямо полностью им клетки сеном заваливали, чтобы они постоянно жевали и не мерзли. У кроликов есть домики, куда они прячутся, и много-много сена. Они не боятся ветра. И у козочек тоже много сена. Их на ночь закрывают в домик. Недавно у нас были ветеринары, проверяли состояние животных, — отметила Медведева.
По поводу весьма хлипких загонов и небольших размеров вольеров управляющая пояснила: то, что в вольерах есть щели наверху — не проблема. По словам Марии Медведевой, главное, чтобы в вольере были стены и навес, а все размеры вольеров и стойл сделаны по ГОСТу.
— Это все проверяли, соответственно, когда мы проходили лицензию. За пони-фермой есть огражденный участок, называется левада, где животные тренируются — пони, олени, лошади, верблюд бегают, дети ездят на них. Тренировки у них круглый год, — заключила управляющая пони-фермой.
Корреспондент НГС направила запрос в Россельхознадзор по поводу проверок и условий содержания животных на мини-ферме, а также соответствия этих условий нормам. На момент публикации ответа на запрос не поступило. Также НГС обратился в Управление ветеринарии Новосибирской области с просьбой прокомментировать — в каких условиях должны содержаться зимой кролики.
Специалисты пояснили, что в соответствии с принятыми в этом году ветеринарными правилами в хозяйствах с клеточным содержанием кролики содержатся в клетках, находящихся в помещениях, и (или) в клетках, расположенных рядами и (или) ярусами под навесом (далее — шеды). Шеды должны иметь навес, выступающий за пределы фасадной и задней стенок не менее чем на 30 см, боковых стенок — не менее чем на 25 см. Про температуру окружающей среды, при которой допускается содержать кроликов на улице, в ветеринарных правилах не указано.
— Главное — чтобы у животных было укрытие и не было сквозняков. Это из личного опыта, — добавил анонимный эксперт ведомства.
В Управлении ветеринарии добавили, что в хозяйствах для кроликов следует использовать подстилочный материал, в том числе сено, солому, опилки, древесную стружку. Не допускается использование мерзлой, заплесневелой, сырой подстилки, подстилки, загрязненной продуктами жизнедеятельности грызунов. Для поения должна использоваться питьевая вода. Каждая клетка должна быть снабжена не менее одной функционирующей поилкой.
Ранее НГС писал о том, что медведь из Новосибирского зоопарка не боится холодов. Он смело занырнул в обледеневший бассейн во время сильных морозов и даже легко сломал образовавшуюся на нем кромку льда.