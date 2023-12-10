Холода не страшны: белый медведь Кай устроил заплыв в обледеневшем бассейне – по-настоящему морозное видео

В Новосибирске столбики термометров 10 декабря опустились до -27 градусов, но белому медведю Каю сибирские морозы не страшны. Он решил устроить заплыв в обледеневшем бассейне. Кадры из Новосибирского зоопарка опубликовал Сергей Ильтяков.
Ка видео, Кай весело ломает лед, который образовался в искусственном водоеме. Прямо в бассейне медведь играет с огромным ледяным шаром. А после, ныряя под воду, он решал достать оранжевую лейку, которая лежит на льдине.
Ранее Белка и Стрелка попытались сломать лед, который начал сковывать бассейн в вольере. Сестры-близняшки своими силами старались как можно дольше продлить возможность искупаться в искусственном водоеме.