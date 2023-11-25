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Борются с заморозками: белые медвежата ломают лед в бассейне — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Несмотря на усилия, медведице удается отколоть лишь небольшой кусок

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Сломав кусок, медведица окунулась в бассейн

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Несмотря на то, что в Новосибирске для ноября держится относительно теплая погода, в вольере с белыми медведями начинает покрываться льдом бассейн, что крайне не нравится Белке и Стрелке. Чтобы как можно дольше продлить возможность искупаться в искусственном водоеме, сестры-близняшки стараются своими силами сломать лед в бассейне. Забавное видео сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.

На кадрах видно, как одна из медведиц раскачивает лед, но ей удается лишь отколоть небольшой кусок. При этом ее сестра находится рядом, но тоже заняться такой работой она не рискует.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Ранее в Новосибирском зоопарке белые медведицы Белка и Стрелка подрались в вольере из-за игрушечной зеленой лейки. Конфликт между сестрами-близняшками попал на видео.

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