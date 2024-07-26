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Страна и мир «Заключил договор со Смертью»: как сложилась судьба мага-ювелира из «Битвы экстрасенсов»

«Заключил договор со Смертью»: как сложилась судьба мага-ювелира из «Битвы экстрасенсов»

Сейчас он убирает энергию со старых крестиков:

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2 комментария

Четыре года назад Михаил Исаков принял участие в шоу «Битва экстрасенсов» (16+) на ТНТ. Тогда о нем говорили, что он заключил договор со Смертью. Наши коллеги из 59.RU узнали, как сложилась его судьба после шоу.

Михаил родился в семье военного, жил с родителями в Казахстане, Крыму, Уссурийске, Москве, а потом с ними же приехал в Пермь. Способности у мальчика проявились еще в детстве — он словно видел сны наяву, при этом сами сны были очень осознанными.

— У нас в школе была одна замечательная и странная сущность, — вспоминает мужчина. — Выглядела она как черное пятно и очень быстро перемещалась. Сидишь, бывало, на уроке, а она в стену уходит. Сидишь дальше, а она опять прошла. Она не хулиганила, вела себя прилично, уроки не срывала. И вот в один из моментов мой друг как закричит: «Смотрите, какое-то чудо пролетело». Все такие: «Что, как так?» И у меня спрашивает: «А ты видел?» Я ответил: «Конечно, видел, успокойся». На тот момент я не смог ему объяснить, что это была обычная сущность. Потом уже понял, что с другом у нас произошла некая, скажем так, сонастройка друг на друга.

В 2020 году Михаил принял участие в шоу «Битва экстрасенсов». На шоу про Михаила сказали, что он заключил договор со Смертью.

— Так и есть, — продолжает Михаил. — То есть это не совсем было буквально так, что я сел и подписал договор, но это был осознанный ритуал. Смерть — это начало и конец, это всё, поэтому я к ней пришел. С помощью магии смерти можно обнулять практически всё, до болезней.

Михаил говорит, что во время ритуала он видел нечто, некие пучки света. 20 лет назад Михаил занялся ювелирным искусством, он освоил его сам, буквально за месяц, без навыков и образования. Сейчас клиенты заказывают у него ювелирные амулеты, «заряженные» на удачу, кто-то просит об амулетах для привлечения денег или фарта.

— Кулоны и крестики, которые мне приносят, проходят через ряд рук — оценщика, продавцов, — рассказывает Михаил. — И я убираю эту ненужную энергию, обнуляю их. Для этого работаю с арканом Дьявола.

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Комментарии
2
Aнгличанка Гадит
26 июля 2024, 20:14
Я тоже постоянно наблюдаю одну странную сущность, Саша Габышев хотел ее изгнать, но что-то пошло не так. Сущность пока еще до конца не изгнана.
Гость
26 июля 2024, 20:08
Это не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮 Афтары, вам нравится вот так открыто деградировать или тайно / по-глупости помогаете скорейшему краху своего иноагентского недо-СМИ?
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