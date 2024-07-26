«Всю ночь бредил, кричал»: новосибирец потерял дрон в лесу Горного Алтая — во время поиска его друга укусила змея

Инцидент произошел в июле Источник: читатель НГС











Жители Новосибирска потеряли дрон в Чемальском районе Республики Алтай и отправились на его поиски. Во время этого одного из парней укусила змея.

«Дрон в 8 метрах от нас. На скале»

Денис с компанией друзей поехал в Горный Алтай снимать видео для диджей-сета москвича. Новосибирцы отсняли весь материал и решили еще поснимать лес.

— На другом берегу Катуни, дикое место, где нет ни одного человека. Дрон летел боком без визуального контроля и врезался в дерево, упал вверх ногами. Мы вызвали лодку в 20:00 за 5000 рублей и поехали искать дрон по координатам: дрон был включен около часа, — рассказал новосибирец Денис.

Дрон упал в 500 метрах от берега, но на высоте 200 метров. Денис с другом Сергеем пошли его искать и во время похода Сергей пожаловался, что его что-то укусило. Тогда они особо значение этому не придали — было сложно идти. Шли парни через заросли, цеплялись за кусты и ветки. Также у них были опасения, что рядом бродил медведь.

— Я четко слышал, что там кто-то ходит дальше. Дойдя до точки, мы поняли, что перед нами скала, а дрон в 8 метрах от нас. На скале. Решили вернуться, так как уже значительно темнело и лодочник сильно настаивал, чтобы мы поторопились. Ему надо было возвращаться 10 километров по Катуни на базу, — вспоминает Денис.

Компания друзей решила отложить поиск. Как объясняет Денис, жалко было больше не сам дрон, а снятый материал. На нем было три дня съемок, 120 гигабайт видео.

Вернувшись на берег, парни поняли, что лодочник уехал, и они в 10 часов вечера остались на дикой стороне Катуни совсем одни.

Парни в итоге нашли дрон Источник: читатель НГС

«Отказались все! Испугались»

Друзья на берегу начали кричать и лодочник вернулся к ним. Друзей доставили к берегу и начался, как это назвал Денис, «экшн». Как оказалось, Сергея укусила змея. У него опухла рука, губы и веки. У него было затрудненное дыхание, началась рвота.

— Слава богу, ребята были на машине и мы экстренно повезли Сергея в больницу. Его там прокапали, поставили уколы и отпустили, назвав счастливчиком. Он всю ночь бредил, кричал. На утро я решил вернуться на поиски дрона и начал просить ребят составить мне компанию. Отказались все! Испугались. Только один вот Сергей согласился во второй раз пойти со мной, — объясняет Денис.

Парни вооружились кухонным ножом, дезодорантом с зажигалкой и поехали на другой берег. Они пошли к скале вдоль горной реки. У подножья скалы Сергей остался ждать, а Денис полез на 200 метров вверх. В итоге дрон нашелся.

По словам Дениса, подъем составил полчаса, обратный спуск длился всего пять минут. Денис так быстро бежал, что Сергей подумал, что рядом медведь. Лодочник должен был забрать новосибирцев спустя четыре часа, а мужчины управились за два с половиной — пришлось подождать.



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