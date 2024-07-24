Участники шоу «Последний герой» убили и съели выдру на Телецком озере — прокуратура начала проверку

Выдра попала в капкан Источник: ТВ-3











Прокуратура Горного Алтая организовала проверку из-за убитой выдры в шоу «Последний герой» (16+). Сообщение об этом появилось сегодня, 24 июля. Инцидент с незаконной охотой показали в четвертой серии шоу.

— Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована проверка Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай по размещенной в СМИ информации о незаконной охоте участниками телепередачи на канале ТВ-3 «Последний герой» на пушное животное, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

О результатах проверки ведомство сообщит дополнительно. Как известно по опубликованному на сайте ТВ-3 серии, выдру поймала команда «медведей».

— Я накопал червей, взял удочку и пошел в сторону запрудья. Там вой какой-то странный. И вот я уже наловил рыбы, возвращаюсь и вижу Алана на берегу реки — и он там кого-то разделывает, — вспоминает Павел Ярыгин.

Участники шоу во время прогулки нашли старый капкан. И в нее попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев. Команда приготовила выдру и съела. Инцидент описала и пресс-служба канала в пострелизе о выпуске.

— Племя «Медведей», наконец, поест жареного мяса. Правда, речь идет не о сочном говяжьем стейке, а о мясе выдры, которую поймали в капкан. Где бы еще в жизни им выдалась возможность съесть печень выдры, жаренную на костре? — говорится в сообщении канала.

НГС отправил запрос по ситуации в компанию ТВ-3.

Финал четвертого выпуска шоу «Последний герой» оказался неожиданным для команды «Медведи». А всё потому, что голосование за выбор слабого звена проходило дважды.

Ведущая проекта — Ксения Бородина — также жила на Алтае, она поселилась в сибирской деревне и часто рассказывала в социальных сетях о жизни в горах. Например, она показала, как доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги региона. Привезла в республику она и своих дочерей, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, телеведущая даже встретила медведицу с медвежатами. Чуть позже она разглядывала свои фотографии и даже напугалась, потому что увидела лицо одного из духов на горе.

