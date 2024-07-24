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На шоу «Последний герой» убили и съели выдру

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Криминал Участники шоу «Последний герой» убили и съели выдру на Телецком озере — прокуратура начала проверку

Участники шоу «Последний герой» убили и съели выдру на Телецком озере — прокуратура начала проверку

Выдру поймала в капкан команда «медведей»

2 882
28 комментариев
Выдра попала в капкан

Прокуратура Горного Алтая организовала проверку из-за убитой выдры в шоу «Последний герой» (16+). Сообщение об этом появилось сегодня, 24 июля. Инцидент с незаконной охотой показали в четвертой серии шоу.

— Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована проверка Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай по размещенной в СМИ информации о незаконной охоте участниками телепередачи на канале ТВ-3 «Последний герой» на пушное животное, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

О результатах проверки ведомство сообщит дополнительно. Как известно по опубликованному на сайте ТВ-3 серии, выдру поймала команда «медведей».

— Я накопал червей, взял удочку и пошел в сторону запрудья. Там вой какой-то странный. И вот я уже наловил рыбы, возвращаюсь и вижу Алана на берегу реки — и он там кого-то разделывает, — вспоминает Павел Ярыгин.

Участники шоу во время прогулки нашли старый капкан. И в нее попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев. Команда приготовила выдру и съела. Инцидент описала и пресс-служба канала в пострелизе о выпуске.

— Племя «Медведей», наконец, поест жареного мяса. Правда, речь идет не о сочном говяжьем стейке, а о мясе выдры, которую поймали в капкан. Где бы еще в жизни им выдалась возможность съесть печень выдры, жаренную на костре? — говорится в сообщении канала.

НГС отправил запрос по ситуации в компанию ТВ-3.

Финал четвертого выпуска шоу «Последний герой» оказался неожиданным для команды «Медведи». А всё потому, что голосование за выбор слабого звена проходило дважды.

Ведущая проекта — Ксения Бородина — также жила на Алтае, она поселилась в сибирской деревне и часто рассказывала в социальных сетях о жизни в горах. Например, она показала, как доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги региона. Привезла в республику она и своих дочерей, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, телеведущая даже встретила медведицу с медвежатами. Чуть позже она разглядывала свои фотографии и даже напугалась, потому что увидела лицо одного из духов на горе.

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Шоу Последний герой Выдра Горный Алтай
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Комментарии
28
274502334
24 июля 2024, 15:53
Червей в стакан "накапал"?
274502334
24 июля 2024, 15:57
Жила на Алтае, а поселилась в сибирской деревне? Может в "алтайской" или просто "деревне"?
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