«Самое убогое пойло»: пытаемся найти в водке хоть что-то полезное

Если у водки действительно много полезных качеств, то где прячутся все здоровые алкоголики? Источник: Евгения Абжуева / Городские порталы











Всем известно одно проверенное свойство водки — она согревает. Те, кто ни разу не опрокидывал в себя и полста, по крайней мере слышали о таком эффекте крепача. Правда, говорят, что это правило справедливо только для первой рюмки. А что после нее? Да и вообще, вдруг мы чего-то не знаем о полезных свойствах водки? Об этом мы решили спросить у экспертов.

Интересно, что водки, какой мы ее знаем сейчас, до 1936 года не было. Именно в этом году появился первый ГОСТ, согласно которому водно-спиртовая смесь стала называться водкой.

— До этого водкой называли всё импортное, цветное, подкрашенное, а смесь воды со спиртом называлась вином. Джин назывался голландской водкой, аптечной водки там на все буквы алфавита было, — уверяет эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов.

Эркин Тузмухамедов — российский эксперт по крепкому алкоголю, журналист, писатель. Автор книг «Бухло», «Шотландский виски», «Крепкие спиртные напитки мира. Питьевые заметки», «Виски: путеводитель» и других. Организатор конкурса домашних дистиллятов «Кубок малого шлема». Сопредседатель движения «Умеренно пьющие». Член Российской ассоциации сомелье.



«Аптечных» алкоголиков и сейчас полно. Но если эту гремучую смесь использовали и продолжают использовать в медицинских целях, может быть, она всё-таки полезна? Сомелье уверен, что для наружного применения (например протирать кожу перед уколом) она вполне подходит. Для внутреннего — лучше отдайте врагу.

— В водке нет никаких уникальных свойств. Это бинарная смесь спирта с водой, всё, точка, — говорит Эркин Тузмухамедов. — Это вообще химический препарат, и он не предназначен для употребления внутрь.

Самое примитивное, убогое и отвратительное пойло, которое когда-либо придумали. Эркин Тузмухамедов, эксперт по крепкому алкоголю

Впрочем, ни врачи, ни эксперты не могут сломить народную мудрость, которая приписывает водке самые чудодейственные свойства. Считается, что она и аппетит стимулирует, и пищеварение нормализует, и эффективна при психоэмоциональных расстройствах, депрессии, бессоннице. В общем, заядлый и опытный любитель водки, судя по этим характеристикам напитка, должен быть всегда веселым, сытым, бодрым и хорошо выспавшимся. Вот только визуально алкоголики почему-то не подходят под это описание.

— Некоторые напитки действительно могут пробуждать аппетит за счет дополнительных ингредиентов. Чаще всего — различных горечей, — говорит токсиколог Алексей Водовозов. — Плюс сам этанол в дозах ближе к 50 миллилитрам затормаживает деятельность нейронов, отвечающих за чувство насыщения, в результате чего опьяневший человек начинает сметать со стола всё, что находится в доступе, не особо заботясь о совместимости продуктов, их вкусе и количестве. Но говорить о полезности такого подхода нельзя.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.



Если кому и пропишут маленькую рюмку водку для аппетита , так это людям в состоянии истощения или кахексии — крайне сильного истощения организма человека, которое осложняет течение ряда заболеваний и приводит в конце концов к летальному исходу. Но рекомендаций пить рюмку перед каждым приемом пищи у врачей нет.

В качестве обеззараживающего и обезболивающего при травмах водка подойдет разве что если под рукой ничего более подходящего не нашлось. Ей можно промыть небольшие раны и принять внутрь как противошоковое средство, но не больше 30 граммов. В противном случае чувства могут притупиться, что только усугубит травму. Напиться по пути в травмпункт никак вам не поможет. Мало того, возлияния будут препятствовать срастанию костей и образованию костной мозоли.

Употребить водку можно при зубной боли . Но опять же не глотать — только подержать около минуты в районе больного зуба и сплюнуть. Но, возможно, терпеть зубную боль будет даже проще, чем минуту держать во рту водку.

Как средство от бессонницы водка тоже имеет место быть. Но только если у вас аллергия на все подряд средства от бессонницы или вы живете в такой глубинке, где от всех недугов только водку и продают. Но даже в этом случае такой подход не нужно превращать в запой: не больше 30 граммов за один раз и не на каждый день.

— Да, у алкоголя есть своеобразный усыпляющий эффект, но если выпивка перед сном войдет в привычку, то в дальнейшем «снотворного» надо будет всё больше и больше, — говорит Алексей Водовозов. — К тому же алкоголь подавляет фазу быстрого сна, во время которой мы отдыхаем, поэтому и говорят, что сон алкоголика краток и тревожен. Ну и просыпаться с тяжелой головой — то еще удовольствие.