«Устал быть благородным». Что известно о самых ярких звездах Максима Фадеева, с которыми он со скандалом расстался

Максим Фадеев руководил продюсерским центром Malfa Источник: fadeevmusic / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Продюсер Максим Фадеев обвинил Глюкозу, встрявшую в скандал на концерте в Красноярске, в манипуляциях и лжи. Свое странное поведение — на сцене певица трогала себя за интимные места и материлась — она объяснила приемом антидепрессантов. По ее словам, она проживает трудный период из-за смерти бабушки и нападок бывшего продюсера.



Фадеев отреагировал на публикацию Чистяковой-Ионовой фразой «каждое создание будет ненавидеть своего создателя, ибо когда смотрит в глаза его, будет понимать свою истинную сущность» и добавил, что «уже привык к нападкам тех, чья карьера состоялась благодаря ему и его компании».

Впрочем, Глюкоза — не единственная подопечная, с которой Фадеев расставался со скандалом. MSK1.RU рассказывает о самых известных артистках продюсера.

Линда

Максим Фадеев и Светлана Гейман (настоящее имя Линды) познакомились в 1994 году благодаря Федору Бондарчуку, который снял для певицы клип на песню «Игра с огнем». Линда стала первым продюсерским проектом Максима Фадеева — в тот период он разочаровался в сольной карьере, потому что не получил должного признания — он объяснил это тем, что «делал музыку, непохожую на всё то, что звучало на радио».

Источник: Линда / YouTube











Между Фадеевым и Линдой складывались хорошие, близкие отношения. Тандему помогал отец Линды — банкир Лев Гейман.

Источник: Legion-Media











— Я его считала близким другом, мы в шутку называли друг друга брат и сестра, — вспоминала артистка в интервью сервису Premier. — Я не обращала внимания, что всё информационное поле выстраивалось таким образом: Максим — это всё, а всё остальное — это приложение к нему <...> Папа дал нам все возможности: мы снимали клипы, которые хотели, мы шли на радио и ставили наши песни.

Источник: Линда (официальное сообщество) / VK.com











Разногласия между артисткой и продюсером начались во время финансового кризиса 1998 года. Тогда Лев Гейман сразу предупредил Фадеева о том, что «грядут большие трудности» и предложил оформить студию, которую строил его отец, на продюсера, чтобы избежать дальнейших проблем.



И Макс понял, что легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло. И постепенно этот человек растворился в моей жизни. Линда, певица

По словам Линды, после разрыва творческих отношений ни она, ни ее семья не предъявляли Фадееву претензий. Однако он развернул черную пиар-акцию и заказывал публикации о наркозависимости певицы.

Источник: Линда (официальное сообщество) / VK.com











— В тот момент ушел из жизни Версаче, и вышла статья, что весь мир оплакивает Версаче, а наша страна оплакивает Линду. Мою фотографию поместили в черную рамку, и была статья о том, что я принимаю наркотики. И таким образом это застолбилось за мной, — вспоминала певица.



Максим Фадеев говорил, что не общается с бывшей артисткой, потому что «не общается с теми, кого не уважает».

— Устал быть благородным... Именно те песни собирают ее залы и дают ей возможность есть хлеб. Если бы они после своих заявлений в отношении меня так же отказались зарабатывать деньги на моей музыке, я бы их уважал, — заявил продюсер.

Юлия Савичева

Юлия Савичева знала Максима Фадеева с самого детства — ее отец работал барабанщиком в группе Фадеева. Когда Юлии было 4 года, Максим предложил ей выйти вместе на сцену. Тогда, во время выступления в Курганской филармонии, она поняла, что хочет остаться на сцене навсегда.

Источник: Andecor / YouTube











Фадеев всячески помогал семье — когда у них не было денег, оплачивал девочке занятия танцами. Благодаря нему, семья Савичевых из однокомнатной квартиры в Кургане перебралась в Москву, а Юлия начала заниматься вокалом.

Когда Савичевой было 16 лет, Фадеев предложил ей прийти на кастинг музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд».

— Однажды сказал: «На Первом канале стартует новый проект «Фабрика звезд». Я буду продюсером. Предлагаю тебе прийти на кастинг, но чем это закончится, не знаю, — вспоминала Савичева в интервью «7 дней». — Если сможешь пройти — буду рад, не сможешь — значит, не судьба». Не было никакого блата, подтасовок в голосовании или влияния на членов жюри. Он помог мне только в одном — поддержал морально. И это справедливо!

На сцене «Фабрики звезд» Савичева произвела фурор. Тогда же она исполнила одну из самых знаменитых свои песен «Высоко». Певица стала финалисткой проекта, Фадеев пригласил ее в лейбл MALFA.



По словам Юлии, некогда теплые и доверительные отношения с продюсером начали портиться в 2011 году. Настраивать Фадеева против подопечной стали сотрудники лейбла (торговая марка звукозаписывающей компании — Прим. Ред.)

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Источник: Legion-Media











— В какой-то момент почувствовала, что Макс начал отдаляться. Я уже не могла позвонить ему и поговорить по душам, рассказать о своей жизни, а порой и о работе, — вспоминала артистка. — Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Я говорю не только об артистах, но и обо всей огромной команде сотрудников компании.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











У продюсера с каждым годом только росли претензии к Юлии, причин которых она не понимала. Позже она выяснила их истоки и пыталась оправдать себя, однако Фадеев не верил ей. В итоге в 2018 году она покинула лейбл.



Наргиз

Звезда проекта «Голос» Наркиз Закирова стала работать с Максимом Фадеевым в 2014 году. Вместе они выпустили хиты «Вдвоем», «С любимыми не расставайтесь», «Ты моя нежность».

Источник: fadeevmusic / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











В 2019 году Наргиз сообщила, что лейбл начал отменять ее концерты и запретил исполнять песни Фадеева. По ее словам, все попытки получить объяснение по ситуации представители компании и сам Фадеев проигнорировали.



— Я получила официальный документ о намерении лейбла запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру, — писала певица.

По словам промоутера Сергея Лаврова, который занимался организацией концертов Наргиз, причиной разрыва контракта стал алкоголизм певицы. Он добавил, что она могла часто не выходить на связь и пропадать.

Источник: Осторожно: Собчак / YouTube











— Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась. Когда у меня в связи с этим начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз заменила виски бутылкой газировки, куда она наливала спиртное, — рассказывал Лавров.



Наргиз же говорила, что для лейбла была «некой савраской, которая ездит, зарабатывает бабло». Она также признавалась, что выплачивали ей меньше заработанного и «практически не помогали в организации шоу». По ее словам, на решение Фадеева повлияла другая его подопечная.

«Серебро»

Один из самых громких скандалов у Фадеева случился с группой «Серебро». Среди фанатов долго ходили слухи о романе продюсера с одной из солисток группы Ольгой Серябкиной. Позже их подтвердила другая участница коллектива Елена Темникова. Она рассказала, что порой случайно становилась свидетельницей любовных сцен Серябкиной и Фадеева — из-за того, что всё держалось в секрете, ухудшились отношения и между девушками, и во всей группе в целом.

Фото с солистками «Серебра» Фадеев подписал фразой «Папины дочки» Источник: fadeevmusic / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











— Я считаю, что они взрослые люди и вправе сами решать. Если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что всё держалось в большой тайне, начинались дедовщина и шантажи, — признавалась Темникова. — Мне стыдно от того, что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно — что они это скрывают, как дети. Им неловко, и они ненавидят меня, ту, что их застукала.



Весь этот напряг случился на почве того, что несколько лет всё тщательно скрывалось, а в итоге обросло большим враньем. Елена Темникова, певица

В 2019 году группа «Серебро» окончательно распалась. Продюсер признавался, что от сотрудничества с группой у него остались «самые болезненные и мерзкие воспоминания». Вскоре Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами продюсерского центра Malfa — тогда в нем числился Олег Майями, Кристина Кошелева, Наргиз и другие.