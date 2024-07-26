ФСБ задержала экс-заместителя министра обороны России. Что о нем известно

Булгакова отправили в СИЗО Источник: Минобороны / YouTube.com











Бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова задержали сотрудники ФСБ. Он отвечал за материально-техническое обеспечение.



Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, Булгаков проходит по делу о коррупции. Его заключили под стражу.



Бывшего замминистра поместили в СИЗО в Москве.



Пост замминистра обороны Дмитрий Булгаков занял в 2008 году. С 2015-го по 2017 год курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины. В 2015 году занимался снабжением российских войск на территории Сирии. В 2016 году был удостоен государственной награды — Герой Российской Федерации за мужество и героизм при исполнении долга. Также Булгаков руководил тушением лесных пожаров.

В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Булгаков стал генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.



Это не первое уголовное дело, в котором замешаны бывшие сотрудники Минобороны. Самым громким стало задержание замминистра обороны Тимура Иванова. Сразу после этого его освободили от должности. Иванова подозревают во взяточничестве, ущерб оценивают в 1,185 млрд рублей.

Вслед за ним арестовали и двух его друзей — сначала бизнесмена-строителя Сергея Бородина, а спустя день и бывшего кадрового военного, ныне тоже бизнесмена-строителя Александра Фомина.