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ФСБ задержала экс-замминистра обороны России

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Происшествия ФСБ задержала экс-заместителя министра обороны России. Что о нем известно

ФСБ задержала экс-заместителя министра обороны России. Что о нем известно

Его подозревают в коррупции

1 618
33 комментария
Булгакова отправили в СИЗО

Бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова задержали сотрудники ФСБ. Он отвечал за материально-техническое обеспечение.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, Булгаков проходит по делу о коррупции. Его заключили под стражу.

Бывшего замминистра поместили в СИЗО в Москве.

Пост замминистра обороны Дмитрий Булгаков занял в 2008 году. С 2015-го по 2017 год курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины. В 2015 году занимался снабжением российских войск на территории Сирии. В 2016 году был удостоен государственной награды — Герой Российской Федерации за мужество и героизм при исполнении долга. Также Булгаков руководил тушением лесных пожаров.

В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Булгаков стал генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.

Это не первое уголовное дело, в котором замешаны бывшие сотрудники Минобороны. Самым громким стало задержание замминистра обороны Тимура Иванова. Сразу после этого его освободили от должности. Иванова подозревают во взяточничестве, ущерб оценивают в 1,185 млрд рублей.

Вслед за ним арестовали и двух его друзей — сначала бизнесмена-строителя Сергея Бородина, а спустя день и бывшего кадрового военного, ныне тоже бизнесмена-строителя Александра Фомина.

Следующим стал генеральный директор Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков. Его заподозрили в махинациях с госзакупками. Саму ВСК же курировал Тимур Иванов. Подробнее о деле замминистра можно почитать здесь.

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Михаил Булгаков СИЗО Коррупция Минобороны Замминистра
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Комментарии
39
Жук
26 июля 2024, 18:24
Генеральный инспектор управления генеральных инспекторов
281039012
26 июля 2024, 18:29
интересно что такого он героического совершил, может быть дыру в бюджете закрыл.
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