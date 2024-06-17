Добавят пару тысяч: власти утвердили прожиточный минимум на 2025 год

Прожиточный минимум используют, чтобы определить, кому нужна материальная поддержка от государства Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Правительство России установило прожиточные минимумы на 2025 год. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. В 2025 году прожиточный минимум на душу населения вырастет с 15 453 рублей до 17 733 рублей в месяц. Это средний показатель по России, в регионах будут дополнительно установлены свои значения.

— Размер прожиточного минимума в России на следующий год увеличен. Его величина рассчитана от медианного дохода за 2023 год, — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Помимо прожиточного минимума на душу населения, установлены ПМ для отдельных групп. Прожиточный минимум трудоспособного населения в 2025 году составит 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей. В 2024 году они составляют 16 844 рубля, 14 989 рублей и 13 290 рублей соответственно.

Прожиточные минимумы используются для расчета разного рода пособий и выплат, определения нуждаемости при назначении мер социальной поддержки и в других случаях.

