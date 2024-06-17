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Криминал эксклюзив Первое убийство — в 18 лет. Как ловили битцевского маньяка — откровения следователя и архивные кадры

Первое убийство — в 18 лет. Как ловили битцевского маньяка — откровения следователя и архивные кадры

На счету у серийного убийцы несколько десятков жертв

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Бывший следователь по особо важным делам рассказал, как орудовал битцевский маньяк Александр Пичушкин

В конце 90-х — начале нулевых в очистных сооружениях Москвы начали находить изуродованные тела мужчин и женщин. С 2001 по 2005 год было обнаружено порядка 29 трупов. Но милиция не принимала их во внимание, предполагая, что произошел несчастный случай или местные алкоголики настолько спились, что попали в коллекторы сами.

Все это время на территории Битцевского парка орудовал серийный убийца — Александр Пичушкин. На его счету, по официальным данным, 49 жертв. Он заманивал людей в дебри парка под предлогом провести вместе вечер и выпить. Но непринужденная беседа заканчивалась жестокой расправой: он разбивал черепа молотком, засовывал в открытую рану бутылки из-под водки или ветку, а после сбрасывал трупы в люки прямиком в канализацию.

О том, как убивал Александр Пичушкин и как его удалось поймать, — подробнее в видео.

Первое убийство совершил в 1992-м, когда ему было 18 лет. Пичушкин предложил своему другу Михаилу Одийчуку вместе расправиться со случайным знакомым. Но когда дело дошло непосредственно до выбора жертвы — друг понял, что это не шутки и отказался. Пичушкин же от своей идеи не отошел и задушил Одийчука. Его тело было сброшено в реку Битцевского парка.

Корреспондент MSK1.RU Вера Борисова поговорила со следователем по особо важным делам прокуратуры Москвы Андреем Супруненко, который вел дело битцевского маньяка и поймал Александра Пичушкина.

— Искали и психов, и отрабатывали по конкретным направлениям, — рассказывал MSK1.RU Андрей Супруненко. — И думали, что это лесник какой-то орудует. И на своих думали, и на фэбэсов, потому что с кем люди пойдут в этот чертов лес.

Поймать серийного маньяка удалось лишь в 2006 году, когда он убил коллегу Марину Москалеву. С ней он познакомился в супермаркете, где оба работали некоторое время. Женщина развелась с мужем, воспитывала сына Сережу. Пичушкин пригласил Марину погулять в лес. Та согласилась, но оставила дома на столе записку: «Ушла гулять с Сашей».

— Если его сейчас выпустят, в течение недели будет несколько трупов, — объяснил MSK1.RU Супруненко. — Он не успокоится. Вот вы едите, дышите. Вам это необходимо для жизни.

Александр Пичушкин был признан полностью виновным в 49 убийствах и 3 покушениях на убийство. Серийный маньяк был приговорен к пожизненному лишению свободы и отправлен в колонию особого режима «Полярная сова».

ПО ТЕМЕ
Битцевский маньяк Убийства Криминал Серийный маньяк Александр Пичушкин
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