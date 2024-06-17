Плывем по лужам: Новосибирск накрыл мощный вечерний ливень — фото и видео

Ливень начался примерно в 21 час Источник: Читатель НГС Никита











Новосибирск вновь затопило из-за мощного ливня. Кадрами разгула стихии с редакцией НГС делятся читатели.



Сильный ливень начался около 21 часа в понедельник, 17 июня. В отличие от дневного дождя, который затронул преимущественно правы берег города, в этот раз потоки воды хлынули и на левом берегу.

Источник: Читатели НГС

Сообщения о непогоде поступают в редакцию НГС из Юго-Западного жилмассива, микрорайона «Матрешкин двор», окрестностей площади Труда.



Источник: Стал Соколов/NGS.RU











Самые сильные подтопления наблюдаются в центре города — под воду ушли дороги на улицах Нарымской, Холодильной, Дачной, Железнодорожной и ряда других.

Некоторые новосибирцы спасают ближних от потопа, другие — просто наблюдают Источник: Читательница НГС Алина











Ливневые канализации не справляются с потоками воды, машинам приходится буквально вплавь преодолевать путь в центре города.

