Плывем по лужам: Новосибирск накрыл мощный вечерний ливень — фото и видео

Новосибирск вновь затопило из-за мощного ливня. Кадрами разгула стихии с редакцией НГС делятся читатели.
Сильный ливень начался около 21 часа в понедельник, 17 июня. В отличие от дневного дождя, который затронул преимущественно правы берег города, в этот раз потоки воды хлынули и на левом берегу.
Сообщения о непогоде поступают в редакцию НГС из Юго-Западного жилмассива, микрорайона «Матрешкин двор», окрестностей площади Труда.
Самые сильные подтопления наблюдаются в центре города — под воду ушли дороги на улицах Нарымской, Холодильной, Дачной, Железнодорожной и ряда других.
Ливневые канализации не справляются с потоками воды, машинам приходится буквально вплавь преодолевать путь в центре города.
Дневной ливень тоже оказался не подарок для новосибирцев. Посмотрите на 10 атмосферных фото буйства стихии.