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Плывем по лужам: Новосибирск накрыл мощный вечерний ливень — фото и видео

Кратковременный дождь принес много проблем городу

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Ливень начался примерно в 21 час

Новосибирск вновь затопило из-за мощного ливня. Кадрами разгула стихии с редакцией НГС делятся читатели.

Сильный ливень начался около 21 часа в понедельник, 17 июня. В отличие от дневного дождя, который затронул преимущественно правы берег города, в этот раз потоки воды хлынули и на левом берегу.

Сообщения о непогоде поступают в редакцию НГС из Юго-Западного жилмассива, микрорайона «Матрешкин двор», окрестностей площади Труда.

Самые сильные подтопления наблюдаются в центре города — под воду ушли дороги на улицах Нарымской, Холодильной, Дачной, Железнодорожной и ряда других.

Некоторые новосибирцы спасают ближних от потопа, другие — просто наблюдают

Ливневые канализации не справляются с потоками воды, машинам приходится буквально вплавь преодолевать путь в центре города.


Дневной ливень тоже оказался не подарок для новосибирцев. Посмотрите на 10 атмосферных фото буйства стихии.

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