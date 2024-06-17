Создали более 150 сайтов: новосибирец создал банду, торговавшую несуществующей техникой — видео задержания

Сотрудники полиции задержали межрегиональную банду, которая занималась продажами несуществующей техники. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Возглавил группировку 29-летний житель Новосибирска, вместе с ним работали семь партнерш из Краснодарского края, Чувашии, Воронежской и Московской областей, Алтайского края, Башкирии и Свердловской области.
Сам криминальный бизнес был создан в 2022 году. Участники группировки создавали интернет-магазины, на которых покупателям предлагалось приобрести бытовую технику, гаджеты и строительную технику по привлекательным ценам. У всех жертв требовали полную предоплату.
— После поступления денег на счета аферистов общение с клиентами прекращалось. За все время криминальной деятельности фигуранты создали более 150 сайтов, — говорится в сообщении ведомства.
Силовики задержали в семи российских регионах всех участников банды — 8 человек. Во время обысков изъяты средства связи, техника, банковские карты и другие предметы.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Шестерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее с жителя Новосибирска, который потерял банковскую карту, решили взыскать почти 400 тысяч рублей. Его счетом воспользовались мошенники.