Запах убийственный: тела двух мужчин нашли в машине возле стройки на Ленинградской

Автомобиль находится на улице Ленинградской Источник: Читательница НГС Евгения











В Октябрьском районе Новосибирска в салоне автомобиля Toyota найдены тела двух человек. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Евгения.



По словам местной жительницы, около 17 часов она заметила силовиков у строящегося дома по адресу Ленинградская, 104 — это ЖК For Stars.

Источник: Читательница НГС Евгения

— На Ленинградской в машине несколько трупов, работают криминалисты и полиция. Мы близко не стали подходить, так как запах убийственный доносился. Видимо, машина стоит не один день. Видела руку — она синяя была уже, — рассказала редакции НГС Евгения.



Корреспондент НГС обратился за комментарием к представителям ЖК For Stars. В компании сообщили, что не владеют информацией об обнаружении автомобиля с трупами рядом со стройкой ЖК.



Еще один очевидец происшествия на условиях анонимности сообщил, что видел в салоне машины шприцы.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об обнаружении тел двух мужчин в автомобиле, на них нет видимых признаков насильственной смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

