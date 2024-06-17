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Происшествия Запах убийственный: тела двух мужчин нашли в машине возле стройки на Ленинградской

Запах убийственный: тела двух мужчин нашли в машине возле стройки на Ленинградской

Очевидцы полагают, что трупы в автомобиле лежат уже не первый день

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Автомобиль находится на улице Ленинградской

В Октябрьском районе Новосибирска в салоне автомобиля Toyota найдены тела двух человек. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Евгения.

По словам местной жительницы, около 17 часов она заметила силовиков у строящегося дома по адресу Ленинградская, 104 — это ЖК For Stars.

— На Ленинградской в машине несколько трупов, работают криминалисты и полиция. Мы близко не стали подходить, так как запах убийственный доносился. Видимо, машина стоит не один день. Видела руку — она синяя была уже, — рассказала редакции НГС Евгения.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к представителям ЖК For Stars. В компании сообщили, что не владеют информацией об обнаружении автомобиля с трупами рядом со стройкой ЖК.

Еще один очевидец происшествия на условиях анонимности сообщил, что видел в салоне машины шприцы.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об обнаружении тел двух мужчин в автомобиле, на них нет видимых признаков насильственной смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

На минувших выходных на омской трассе погибла семья из трех человек. Оказалось, что родители вместе с сестрой ездили проведать могилу родственника.

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