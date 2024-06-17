Путин назначил уроженца Новосибирска Леонида Горнина первым замминистра обороны — что о нем известно

Леонид Гонин родился в Новосибирске в 1972 году Источник: Министерство финансов России











Президент России Владимир Путин назначил уроженца Новосибирска Леонида Горнина первым заместителем Министра обороны России. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Указ подписан главой государства 17 июня.



— Назначить Горнина Леонида Владимировича — первым заместителем министра обороны Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.



В Минобороны России сообщили, что Леонид Горнин будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ.

Леонид Горнин родился в Новосибирске 30 декабря 1972 года, с 1997 года работал контролером-ревизором в Аппарате Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по Новосибирской области.



С 2004 года Леонид Горнин стал исполняющим обязанности начальника Управления финансовой и налоговой политики Новосибирской области, а с 2008 по 2010 годы — назначен руководителем Департамента финансов и налоговой политики Новосибирской области. В 2010 году Горнин пошел на повышение и стал министром финансов и налоговой политики региона.



С 2011 по 2012 годы Горнин был первым заместителем губернатора Новосибирской области в Администрации Губернатора Новосибирской области

В 2012 году Леонид Горнин перешел на работу в Москву — он стал заместителем министра финансов РФ, а с 25 мая 2018 года — занимал должность Первого заместителя финансов РФ.



В его зону ответственности входил департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа.

