«Исполнилась мечта детства»: 17 красоток на «Черника Music Fest» — о любимых музыкантах и длинных очередях

Корреспонденты НГС выяснили, каких музыкальных исполнителей слушают гостьи фестиваля Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Два дня новосибирцы развлекались на музыкальном фестивале «Черника Music Fest», слушали любимых музыкальных исполнителей и просто классно проводили время. С погодой определенно повезло: почти 30 градусов жары — настоящее лето, а это значит, что гостьи фестиваля облачились в красивые летние образы. Сарафаны, платья, шорты и юбки наконец-то дождались своего часа — дополняем аксессуарами и идем веселиться. Корреспонденты НГС сфотографировали 17 нарядных сибирячек и поговорили с ними о музыке и впечатлениях.



Девушки попали на фестиваль случайно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Наталья и Катя рассказали, что не знали о том, что в эти выходные в парке «Арена» будет музыкальный фестиваль. Подруги увидели субботний движ, заинтересовались, а к воскресенью билеты уже были на руках.



— А кто выступает? — улыбается Катя. — Мы с Наташей даже не посмотрели программу.



— Вечером будет МакSим, она хедлайнер фестиваля, — подсказываем мы.



Катя ни разу не была на музыкальном фестивале, поэтому ей интересно все, что происходит на площадке. Для Натальи музыкальный open air не в новинку: в прошлом году она была на VK Fest и оценила его по достоинству.



— Было интересно, масштабно, с классными музыкантами.

Алину и Виолу мы встретили у малой сцены, где выступали новосибирские музыканты Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Виола и Алина тоже пропустили первый день фестиваля, решив, что во второй им будет интереснее. Девушкам нравится исполнительница Mary Gu — на нее-то они и пришли.



— И хочется посмотреть на МакSим, — добавили они.



Подруги признаются, что предложенный список артистов не совсем в их вкусе, им больше нравится клубная и рок-музыка, но побывать на музыкальном фестивале все равно интересно. Парк большой — альтернатив много, есть чем заняться.

Евгения похвалила организацию фестиваля: говорит, было даже лучше, чем на московском VK Fest Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Евгения пришла на фестиваль послушать певицу своего детства.



— Думаю, на МакSим будет ажиотаж, многие пришли ради нее. Сегодня моя детская мечта осуществится, — улыбается девушка. — Мне нравится все ее творчество, но больше всего хочу послушать «Знаешь ли ты».

Ольга приехала на фестиваль к началу и в итоге прождала почти два часа у входа Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











О музыкальном фестивале Ольге рассказали знакомые, с энтузиазмом делились впечатлениями о событиях первого дня. На второй день девушка решила прийти лично, чтобы оценить происходящее самой.



— Неожиданно для себя я сфотографировалась с Mary Gu, она не отказала — такая доброжелательная и скромная, я удивилась. На сцене она совсем другая. Из тех, кто сегодня выступает, я еще знаю Эльдара Джарахова, хочу послушать МакSим, — говорит Ольга.



По 10-балльной шкале Ольга поставила «Чернике» 8 баллов. Не понравилось то, что пришлось долго стоять у входа на жаре: время начала фестиваля сдвинулось, и гостей не пускали.



— Можно было бы организовать сидячие места, столько времени на ногах под палящим солнцем — это тяжело. Вот, наверное, единственное, что мне не понравилось, а внутри все хорошо. Интересная ярмарка, я много чего для себя приглядела.

Подруги довольны тем, как проводят время — в очереди не стояли, к началу не торопились Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Мы пришли на МакSим и на Mary Gu, — отвечает Юлия.



— Еще не успели все обойти, интересно, что тут есть. Порадовал список исполнителей, и ведущие знаменитые — это классно. Из сегодняшних выступающих мне нравится Зомб — с детства слушаю его песни, еще Filatov & Karas. Хочется послушать всех, — сообщает Валерия.

Девушки ждут выступления МакSим Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Юлия пришла на второй день фестиваля и привела с собой подругу — Дарье очень хочется посмотреть на живое выступление певицы МакSим.



— Сегодня нам очень понравился Эльдар Джарахов. Мы впервые увидели его на сцене, не ожидали, что он такой добрый, открытый и позитивный — удивил. Все исполнители интересные, нравится Mary Gu, — делятся подруги. — Внутри фестиваля все хорошо, но организация огорчила: большая задержка и вчера и сегодня, долго простояли на входе.

Девушкам хотелось бы, чтобы в звездном списке был еще и Xolidayboy Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Юлия и Кристина развлекаются на фестивале уже второй день. Говорят, в субботу было тяжеловато из-за жары — устали и не дождались выступления Элджея, хотя очень хотели.



— Сегодня попроще, погода приятнее. Мы уже послушали Mary Gu — она классная, понравилось, как выступил Эльдар Джарахов — такой весельчак! Теперь ждем МакSим. Остальные сегодняшние артисты нам не сильно интересны, — рассказали сибирячки.



Подруги похвалили фестиваль за то, что, кроме музыки, для гостей организовали много других развлечений — конкурсы, игры, интерактивы и вкусную еду.

Сибирячке нравятся рэп исполнители — Макан или Гуф Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Катя, как и многие другие, пришла на фестиваль ради МакSим.



— Кумир детства, хочется послушать. Из сегодняшних мне еще нравится Mary Gu, хотела послушать Зомба, но не успела. Программа меняется, непонятно, кто за кем выступает, и я нигде не могу найти программку — в билете другой порядок артистов, а некоторых вообще нет. Кто такой Kalvados? — удивляется Катя.



В прошлом году девушка была на VK Fest, и, по ее оценке, в этот раз народа заметно меньше, а программа не такая насыщенная.

Длительное ожидание не омрачило настроение — Яна и Полина все равно весело проводят время Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Яна и Полина приехали ко времени, указанному в билете, и в итоге прождали несколько часов. Начало фестиваля было заявлено на два часа дня, а первый исполнитель, по словам подруг, вышел только в половине пятого.



— Мы не сильно огорчились и погуляли — парк большой, было чем заняться. Из уже выступивших оценили Эльдара Джарахова, Зомба и Mary Gu, теперь ждем МакSим, — говорят девушки.

Из современных исполнителей подруги еще выделяют рэпера Макана Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Аня и Алина хотели послушать Mary Gu, но чуть-чуть не успели на ее выступление. Опоздание не огорчило их — девушки с удовольствием потанцевали под Эльдара Джарахова и теперь гуляют по парку в ожидании МакSим.



— Классный фестиваль, для Новосибирска так вообще, нравится, как организовано, — делятся девушки.



НГС в течение двух дней следил за происходящем на «Черника Fest » — посмотрите на 10 ярких фотографий с фестиваля.

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