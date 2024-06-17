«Мисс Россия» из Новосибирска похвасталась соблазнительными кадрами с отдыха в Казахстане

В 19 лет девушка завоевала титул «Мисс Россия» Источник: miss_elmira / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Новосибирская фотомодель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2013», 29-летняя Эльмира Абдразакова, поделилась фотографиями отдыха в Казахстане. Кадры сибирячка опубликовала в личных социальных сетях.



Как отметила Абдразакова, сейчас она отдыхает в Семипалатинске. Судя по снимкам, красотка уже успела покататься на лошадях, отведать местной кухни и заночевать в юрте.

«Наше мини приключение» написала фотомодель под снимками в соцсетях Источник: miss_elmira / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013».



После конкурсов красоты можно было увидеть на проекте «Дом-2» и в «Последнем герое», который она покинула из-за проблем со здоровьем. Сейчас сибирячка работает в модельной отрасли и снимается для зарубежных брендов.

