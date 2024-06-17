«Мисс Россия» из Новосибирска похвасталась соблазнительными кадрами с отдыха в Казахстане

Новосибирская фотомодель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2013», 29-летняя Эльмира Абдразакова, поделилась фотографиями отдыха в Казахстане. Кадры сибирячка опубликовала в личных социальных сетях.
Как отметила Абдразакова, сейчас она отдыхает в Семипалатинске. Судя по снимкам, красотка уже успела покататься на лошадях, отведать местной кухни и заночевать в юрте.
Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013».
После конкурсов красоты можно было увидеть на проекте «Дом-2» и в «Последнем герое», который она покинула из-за проблем со здоровьем. Сейчас сибирячка работает в модельной отрасли и снимается для зарубежных брендов.
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