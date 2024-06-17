НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+28°

пасмурно, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

южн.

 743мм 53%
Подробнее
7 Пробки
USD 89,07
EUR 95,15
Реклама

СРОЧНО

Как со скандалами прошел фестиваль «Черника»

Запрещённая стройка
Лето с пользой
Соседка-Плюшкина
Как не пропустить отпуск
Где училась команда Кудрявцева
Недоступный транспорт
«Чижик» захватил Новосибирск
Всё о захвате СИЗО
НГС в Telegram
Развлечения «Мисс Россия» из Новосибирска похвасталась соблазнительными кадрами с отдыха в Казахстане

«Мисс Россия» из Новосибирска похвасталась соблазнительными кадрами с отдыха в Казахстане

Бывшая участница конкурсов красоты строит карьеру модели

311
5 комментариев
В 19 лет девушка завоевала титул «Мисс Россия»

Новосибирская фотомодель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2013», 29-летняя Эльмира Абдразакова, поделилась фотографиями отдыха в Казахстане. Кадры сибирячка опубликовала в личных социальных сетях.

Как отметила Абдразакова, сейчас она отдыхает в Семипалатинске. Судя по снимкам, красотка уже успела покататься на лошадях, отведать местной кухни и заночевать в юрте.

«Наше мини приключение» написала фотомодель под снимками в соцсетях

Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013».

После конкурсов красоты можно было увидеть на проекте «Дом-2» и в «Последнем герое», который она покинула из-за проблем со здоровьем. Сейчас сибирячка работает в модельной отрасли и снимается для зарубежных брендов.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

ПО ТЕМЕ
Эльмира Абдразакова Мисс Вселенная Новосибирск Казахстан
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
Не принимать важных решений: Солнце переходит в знак Близнецов — астролог предупредила об опасностях
Юлия Тарантина
Мнение
«Работа учителя — это ад»: педагог — о причинах своего решения навсегда уйти из профессии
Ирина Васильева
тюменская учительница
Мнение
«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения
Алена Ситникова
Ветеринарный фельдшер
Мнение
«А рожать в таком городе не хочется»: молодая мама из Новосибирска — о недоступности транспорта для людей с колясками
Татьяна Строкатова
молодая мама
Рекомендуем
Знакомства

Vampir,  35

Александр,  37

nik,  30

Наталья,  50

А,  34

Надежда,  49

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление