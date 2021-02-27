Красавица из Новосибирска покинула шоу «Последний герой» из-за проблем со здоровьем

В субботу, 27 февраля, на телеканале ТВ-3 вышел четвертый выпуск проекта «Последний герой» под названием «Чемпионы против новичков», в котором принимала участие модель, обладательница титула «Мисс Россия — 2013», финалистка конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» сибирячка Эльмира Абдразакова.

В начале выпуска стало известно, что у новосибирской участницы после прошлого испытания сильно воспалился глаз. Причем не в первый раз. На первом конкурсе ведущая Яна Троянова обратила на это внимание.