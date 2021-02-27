Красавица из Новосибирска покинула шоу «Последний герой» из-за проблем со здоровьем

Участница из Новосибирска выбыла из шоу «Последний герой»
В субботу, 27 февраля, на телеканале ТВ-3 вышел четвертый выпуск проекта «Последний герой» под названием «Чемпионы против новичков», в котором принимала участие модель, обладательница титула «Мисс Россия — 2013», финалистка конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» сибирячка Эльмира Абдразакова.
В начале выпуска стало известно, что у новосибирской участницы после прошлого испытания сильно воспалился глаз. Причем не в первый раз. На первом конкурсе ведущая Яна Троянова обратила на это внимание.
— Это какая-то напасть, беда. Я безумно расстроилась, и опять началось воспаление. Это только начало. Завтра-послезавтра это опять будет такая вот бандурина. Но тем не менее я держусь, команда меня поддерживает. И я думаю, это не помешает мне пройти испытание, — ответила Эльмира.
Однако из соревнования, где каждый участник команды должен был держать по 20-килограммовой бочке, девушка выбыла спустя несколько минут — она передала свою бочку соплеменнику.
В этом испытании команда «новичков» выиграла душ с пресной водой и кофе с выпечкой. Именно тогда ведущая и позвала Эльмиру на разговор.
— Мне кажется, ты что-то не то сейчас делаешь в жизни. Ты очень невключенная. Во-первых, тебе тяжело. Во-вторых, этот глаз твой, воспаление и всё такое. Зачем тебе эта тема, Эльмирка, когда у тебя другой путь? — спросила Троянова. — Зачем нужно приходить себя уродовать? Неужели ты этот глаз не воспринимаешь как знак какой-то?
Она также отметила, что организаторы переживают за здоровье сибирячки, и попросила ее остановиться и поехать домой. И Эльмира Абдразакова приняла решение покинуть проект.
Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013». Став «Мисс Россия», получила 100 тысяч долларов, бесплатную квартиру в родном Междуреченске и фотосессию от голливудского фотографа. Читайте большое интервью НГС.
Ранее девушка рассказывала НГС, почему решила принять участие в «Последнем герое» и как ее изменило пребывание на острове.