«Хотела проверить свои силы»: красавица из Новосибирска приняла участие в шоу «Последний герой»

В шоу «Последний герой» появится красавица из Новосибирска
Телеканал ТВ-3 анонсировал новый сезон проекта «Последний герой» под названием «Чемпионы против новичков». На этот раз бороться за победу будут участники прошлых сезонов и телезрители, которых отобрали на кастинге. В команду новичков попала модель, обладательница титула «Мисс Россия — 2013», финалистка конкурса «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» сибирячка Эльмира Абдразакова.
— Я смотрела этот проект в детстве. И даже не было мысли, чтобы принять в нем участие. Но когда проходил кастинг, я поняла, что могу попытать свои силы. В итоге прошла, и так получилось, что участвовала в этом проекте. Наверное, основная причина — проверить свои силы. В любом случае, остров, мне кажется, раскрывает какие-то потаенные черты характера, нутро человека. Было очень интересно посмотреть на себя в диких условиях. Нужно понимать, что у нас не было еды. Это были полностью некомфортные условия жизни на необитаемом острове. И я как человек, привыкший к безмерному комфорту, хотела посмотреть, как я смогу существовать наедине с природой, с какой-то дикой необузданной силой, — рассказала корреспонденту НГС Эльмира.
По словам девушки, она ехала на проект, чтобы доказать людям, что красота способна на что-то большее. Но затем ее цель изменилась.
— Пробыв там некоторое время, поняла, что вообще-то не хочется никому ничего доказывать. Уехала оттуда в состоянии внутреннего погружения в себя, — добавила сибирячка.
В команду с Эльмирой также попали механизатор Роман Никкель, призер Кубка мира по греко-римской борьбе Дмитрий Петайкин, модель Александра Маслакова, студентка Татьяна Роот, диджей Иван Кузнецов, предпринимательница Дарья Колпакова и художник Данил Апос. Новый сезон «Последнего героя» начнется
Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013». Став «Мисс Россия», получила 100 тысяч долларов, бесплатную квартиру в родном Междуреченске и фотосессию от голливудского фотографа. Читайте большое интервью НГС.
В середине января сибирячка снялась в реалити-шоу на телеканале «Пятница», но не попала в эфир.