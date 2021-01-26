«Хотела проверить свои силы»: красавица из Новосибирска приняла участие в шоу «Последний герой»

Телеканал ТВ-3 анонсировал новый сезон проекта «Последний герой» под названием «Чемпионы против новичков». На этот раз бороться за победу будут участники прошлых сезонов и телезрители, которых отобрали на кастинге. В команду новичков попала модель, обладательница титула «Мисс Россия — 2013», финалистка конкурса «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» сибирячка Эльмира Абдразакова.

— Я смотрела этот проект в детстве. И даже не было мысли, чтобы принять в нем участие. Но когда проходил кастинг, я поняла, что могу попытать свои силы. В итоге прошла, и так получилось, что участвовала в этом проекте. Наверное, основная причина — проверить свои силы. В любом случае, остров, мне кажется, раскрывает какие-то потаенные черты характера, нутро человека. Было очень интересно посмотреть на себя в диких условиях. Нужно понимать, что у нас не было еды. Это были полностью некомфортные условия жизни на необитаемом острове. И я как человек, привыкший к безмерному комфорту, хотела посмотреть, как я смогу существовать наедине с природой, с какой-то дикой необузданной силой, — рассказала корреспонденту НГС Эльмира.