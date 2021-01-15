«Умение готовить оказалось неважно»: сибирячка снялась в реалити-шоу на «Пятнице», но не попала в эфир

— Очень рвет душу от обиды за себя и за тех людей, которые так ждали меня по ТВ и до сих пор пишут. Умение готовить, как оказалось, было неважно! В эфире меня даже не показали (из моей серии помимо меня вырезали еще троих участников)! На все мои вопросы редакторы сухо отвечали: «Ничего не знаем, монтируем не мы». Я понимаю, что хронометраж серии не резиновый. Но вы приглашаете людей из других городов именно на съемки передачи, а не на кастинг! — возмутилась она у себя в Instagram.

Как прошли съемки



Как рассказала корреспонденту НГС Наталья, после длительного отбора и согласования наряда, в котором она должна была появиться, женщина приехала за свой счет в Москву. Общая сумма средств, потраченных на перелет и проживание в столице, по ее подсчетам, составила около 60 тысяч рублей.



— Когда меня отобрали, сразу было озвучено, что перелет за свой счет. Ну ладно, я с этим согласилась. Но ездила я не на кастинг. Если бы мне сказали, что зовут меня на кастинг, я бы, конечно, не поехала. Это просто смешно. Я ехала именно на съемки, — отметила она.