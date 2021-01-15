«Умение готовить оказалось неважно»: сибирячка снялась в реалити-шоу на «Пятнице», но не попала в эфир

Сибирячка снялась в реалити-шоу на «Пятнице», но не попала в эфир
Жительница Новосибирска Наталья Чудновец-Павлова прошла отбор в реалити-шоу «Битва шефов» на канале «Пятница», поучаствовала в съемках, но не обнаружила себя в телеэфире.
По ее словам, посмотрев шоу, «она почувствовала себя никак и никем». Она объяснила свои чувства тем, что долго готовилась к съемкам — предварительно прошла отбор, где из
— Очень рвет душу от обиды за себя и за тех людей, которые так ждали меня по ТВ и до сих пор пишут. Умение готовить, как оказалось, было неважно! В эфире меня даже не показали (из моей серии помимо меня вырезали еще троих участников)! На все мои вопросы редакторы сухо отвечали: «Ничего не знаем, монтируем не мы». Я понимаю, что хронометраж серии не резиновый. Но вы приглашаете людей из других городов именно на съемки передачи, а не на кастинг! — возмутилась она у себя в Instagram.
Как прошли съемки
Как рассказала корреспонденту НГС Наталья, после длительного отбора и согласования наряда, в котором она должна была появиться, женщина приехала за свой счет в Москву. Общая сумма средств, потраченных на перелет и проживание в столице, по ее подсчетам, составила около
— Когда меня отобрали, сразу было озвучено, что перелет за свой счет. Ну ладно, я с этим согласилась. Но ездила я не на кастинг. Если бы мне сказали, что зовут меня на кастинг, я бы, конечно, не поехала. Это просто смешно. Я ехала именно на съемки, — отметила она.
Перед приездом женщина прошла три этапа согласования блюда, которое она будет готовить для судей, и утомительный процесс согласования наряда — предыдущие варианты не устроили редакторов передачи как недостаточно откровенные, рассказала Наталья.
— Стоя в легкой одежде в холодном ангаре и рискуя отморозить себе всё что можно, я всё же умудрилась за
Шеф-повара не взяли ее в свои команды, однако, по словам Натальи, это было и не так важно — она рассчитывала, что ее хотя бы покажут в эфире, чтобы «всё это было не зря».
В финал реалити-шоу, как сообщила она, в итоге прошли профессиональные шеф-повара, хотя изначально заявлялось, что проект предназначен как для любителей, так и для профессионалов.
Что не устроило Наталью
В выпусках шоу эпизод Натальи с представлением ее блюда не показали — женщина мелькает несколько секунд лишь в заставке. Как говорит сама Наталья, она до последнего надеялась, что серия с ее участием всё же выйдет, но после выхода серий начала писать редакторам.
— Я спросила, почему меня вырезали, но ответа не получила. Они же должны были показать, как я вышла, как я представила блюдо. В конце концов, я потратила свои личные деньги, для меня это весомая сумма. Непонятно, почему к людям из других городов такое отношение, которые потратились на приезд. Они на нас деньги зарабатывают, получается, а мы просто так приехали. И ладно, если бы я была из какого-нибудь Ярославля — два часа езды и всё. А я прилетела на самолете, — возмутилась она.
Никаких договоров с каналом, по ее словам, она не подписывала. Однако перед началом съемок все 75 участников заполнили соглашение о неразглашении информации, которое она соблюдала.
— Я очень благодарна за поддержку близким, знакомым и друзьям, которые за меня переживали. И мне нечего стыдиться. Стыдно только за действия тех, в ком пришлось разочароваться, — пишет она в соцсетях.
В будущем Наталья не исключает, что вновь примет участие в реалити-шоу, однако впредь «будет внимательнее».
Корреспондент НГС направил запрос каналу «Пятница», чтобы уточнить, гарантирует ли приглашение на съемки появление в выпуске и будут ли компенсироваться расходы участников, не попавших в эфир.
В прошлом году еще одна жительница Новосибирска побывала на съемках шоу на федеральном канале — речь идет о «Вечернем Урганте». О том, как выглядит изнанка вечернего шоу, как звездам удается шутить без сценариев и как выглядят съемки в эпоху коронавируса, она рассказала в своей авторской колонке.