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«Умение готовить оказалось неважно»: сибирячка снялась в реалити-шоу на «Пятнице», но не попала в эфир

На перелет и проживание Наталья потратила около 60 тысяч

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Жительница Новосибирска отправилась в Москву на три дня для съемок в телешоу, но так и не попала в эфир

Жительница Новосибирска отправилась в Москву на три дня для съемок в телешоу, но так и не попала в эфир

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Сибирячка снялась в реалити-шоу на «Пятнице», но не попала в эфир

Жительница Новосибирска Наталья Чудновец-Павлова прошла отбор в реалити-шоу «Битва шефов» на канале «Пятница», поучаствовала в съемках, но не обнаружила себя в телеэфире.

По ее словам, посмотрев шоу, «она почувствовала себя никак и никем». Она объяснила свои чувства тем, что долго готовилась к съемкам — предварительно прошла отбор, где из 10 тысяч заявок была отобрана редакторами (в числе других 75 участников), а затем приглашена на съемки в Москву. Передачу снимали осенью прошлого года, а само шоу вышло в эфир в декабре, всего было 6 выпусков.

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— Очень рвет душу от обиды за себя и за тех людей, которые так ждали меня по ТВ и до сих пор пишут. Умение готовить, как оказалось, было неважно! В эфире меня даже не показали (из моей серии помимо меня вырезали еще троих участников)! На все мои вопросы редакторы сухо отвечали: «Ничего не знаем, монтируем не мы». Я понимаю, что хронометраж серии не резиновый. Но вы приглашаете людей из других городов именно на съемки передачи, а не на кастинг! — возмутилась она у себя в Instagram.

Как прошли съемки

Как рассказала корреспонденту НГС Наталья, после длительного отбора и согласования наряда, в котором она должна была появиться, женщина приехала за свой счет в Москву. Общая сумма средств, потраченных на перелет и проживание в столице, по ее подсчетам, составила около 60 тысяч рублей.

— Когда меня отобрали, сразу было озвучено, что перелет за свой счет. Ну ладно, я с этим согласилась. Но ездила я не на кастинг. Если бы мне сказали, что зовут меня на кастинг, я бы, конечно, не поехала. Это просто смешно. Я ехала именно на съемки, — отметила она.

Такое блюдо представила Наталья на суд шеф-поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Кстати, тарелку-ванну, использованную в сервировке, сибирячка подарила Ренату Агзамову

Такое блюдо представила Наталья на суд шеф-поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Кстати, тарелку-ванну, использованную в сервировке, сибирячка подарила Ренату Агзамову

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Перед приездом женщина прошла три этапа согласования блюда, которое она будет готовить для судей, и утомительный процесс согласования наряда — предыдущие варианты не устроили редакторов передачи как недостаточно откровенные, рассказала Наталья.

— Стоя в легкой одежде в холодном ангаре и рискуя отморозить себе всё что можно, я всё же умудрилась за 30 минут приготовить офигенный печеночный торт (те, кто разбираются в кулинарии, поймут, как это сложно в подобных условиях). С тяжелой тарелкой в руках за кулисами я простояла 40 минут. В тот самый момент, когда я вынесла свое блюдо «богам» кулинарных шоу Ивлеву и Агзамову, рук я почти не чувствовала. Каково же было мое удивление, когда мой торт даже не стали пробовать. Просто разломили вилкой на камеру, создав иллюзию дегустации, — добавила сибирячка.

Наталья — кулинар-любитель. Чтобы попасть на съемки, ей пришлось пройти долгий этап отбора, согласования деталей приезда и костюма. Кроме перелета, проживания и покупки новой одежды, женщина потратилась на сковородки и посуду — всё это должны были привозить с собой участники

Наталья — кулинар-любитель. Чтобы попасть на съемки, ей пришлось пройти долгий этап отбора, согласования деталей приезда и костюма. Кроме перелета, проживания и покупки новой одежды, женщина потратилась на сковородки и посуду — всё это должны были привозить с собой участники

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Шеф-повара не взяли ее в свои команды, однако, по словам Натальи, это было и не так важно — она рассчитывала, что ее хотя бы покажут в эфире, чтобы «всё это было не зря».

В финал реалити-шоу, как сообщила она, в итоге прошли профессиональные шеф-повара, хотя изначально заявлялось, что проект предназначен как для любителей, так и для профессионалов.

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Что не устроило Наталью

В выпусках шоу эпизод Натальи с представлением ее блюда не показали — женщина мелькает несколько секунд лишь в заставке. Как говорит сама Наталья, она до последнего надеялась, что серия с ее участием всё же выйдет, но после выхода серий начала писать редакторам.

Закулисье съемок. По словам сибирячки, съемочный день длился около <nobr class="_">12 часов</nobr>

Закулисье съемок. По словам сибирячки, съемочный день длился около 12 часов

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— Я спросила, почему меня вырезали, но ответа не получила. Они же должны были показать, как я вышла, как я представила блюдо. В конце концов, я потратила свои личные деньги, для меня это весомая сумма. Непонятно, почему к людям из других городов такое отношение, которые потратились на приезд. Они на нас деньги зарабатывают, получается, а мы просто так приехали. И ладно, если бы я была из какого-нибудь Ярославля — два часа езды и всё. А я прилетела на самолете, — возмутилась она.

Никаких договоров с каналом, по ее словам, она не подписывала. Однако перед началом съемок все 75 участников заполнили соглашение о неразглашении информации, которое она соблюдала.

— Я очень благодарна за поддержку близким, знакомым и друзьям, которые за меня переживали. И мне нечего стыдиться. Стыдно только за действия тех, в ком пришлось разочароваться, — пишет она в соцсетях.

В будущем Наталья не исключает, что вновь примет участие в реалити-шоу, однако впредь «будет внимательнее».

Корреспондент НГС направил запрос каналу «Пятница», чтобы уточнить, гарантирует ли приглашение на съемки появление в выпуске и будут ли компенсироваться расходы участников, не попавших в эфир.

В прошлом году еще одна жительница Новосибирска побывала на съемках шоу на федеральном канале — речь идет о «Вечернем Урганте». О том, как выглядит изнанка вечернего шоу, как звездам удается шутить без сценариев и как выглядят съемки в эпоху коронавируса, она рассказала в своей авторской колонке.

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