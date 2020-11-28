Сибирячка рассказала о закулисье «Вечернего Урганта» — как пандемия изменила шоу

Жительница Новосибирска побывала на съемках «Вечернего Урганта»
Жительница Новосибирска Алёна Лёд в конце октября попала на съемки «Вечернего Урганта» в Москве. Ее не испугала ни пандемия, ни низкие шансы оказаться в числе зрителей — из-за пандемии в студию теперь пускают меньше десяти человек. Сибирячке удалось своими глазами увидеть, как снимается главное вечернее шоу страны. Есть ли в студии «смех по команде» и как ведут себя приглашенные гости, видя полупустой зал, она рассказала в своей авторской колонке. Далее от первого лица.
В Москву я отправилась поддержать сестру в кулинарном шоу одного из федеральных каналов. Оказавшись в столице, решила не ограничиваться только этим и побывать еще на «Вечернем Урганте». Поэтому еще до вылета, в Новосибирске, я отправила заявку на шоу. Скажу честно, ответного письма с Первого канала я не ждала, но буквально за день до съемок мне пришло сообщение. Подумала: «Ух ты, да я действительно счастливчик!»
Когда попала на проходную телецентра, то еще раз убедилась в этом — зрителей было 8 человек, хотя в прежние времена на шоу пускали больше сотни. По какому принципу меня отобрали — до сих пор не знаю, а редакторы программы вряд ли скажут.
Кстати, знаменитые коридоры «Останкино» своим видом мало чем отличаются от любой поликлиники. Разве что стены увешаны фотографиями звезд. Из того, что удивило внутри съемочного павильона: оказывается, зрительские кресла и сама студия располагаются зеркально — не так, как мы привыкли видеть на экране телевизора. Ну и, конечно, безопасность. Нас всех рассадили подальше друг от друга, всю передачу мы просидели в масках (куда ж без них).
Раньше мне уже приходилось участвовать в съемках, пусть и не таких масштабных, как эти. Я приготовилась к тому, что многочасовых дублей не избежать. Ведь как обычно бывает: ведущий забывает текст, ему всё диктуют в наушник, случаются накладки. В итоге никто меня не мучил, а ощущение было — будто я на хорошо срежиссированном спектакле. До такой степени у них всё профессионально отыграно и весь процесс идет как по нотам, что за этим интересно и совсем не скучно наблюдать.
В тот вечер гостями шоу были Максим Матвеев и Владимир Мишуков, которые представили сериал «Шерлок в России». Первый показался очень обаятельным и харизматичным, поприветствовал аудиторию, помахал нам напоследок, а вот Мишуков как-то больше сосредоточился на Урганте, в зал за всё время даже не взглянул — может быть, пустые кресла сыграли свою роль. Ну и ладно! Он мне и в «Содержанках» не нравился.
Ну, а теперь — впечатление о главных героях шоу. Иван Ургант постоянно шутил, много импровизировал даже во время перерыва, Митя Хрусталёв общался с нами, зрителями, интересовался, кто и откуда приехал, отвечал на наши вопросы о шоу. Была еще группа «Фрукты», которая играла для нас, восьми человек, во время пауз. В такие моменты понимаешь, что ведущие — это не марионетки, которым постоянно подсказывает режиссер, а такие сильные творческие единицы. Помните стереотип про смех по команде? На съемках такого не было, если тебе не смешно, никто из редакторов не будет требовать от тебя притворного веселья на камеру. Хотя скажу за себя — смех сдержать невозможно.
Предвидя вопросы о коронавирусе, сразу поясню: на съемках чувствуешь себя в безопасности, маски, перчатки, социальная дистанция, санитайзеры — всего этого было в избытке. А что касается рисков, то когда, если не сейчас, предаваться таким вот развлечениям? Мир погрузился в негатив, мрачные сводки окружают со всех сторон, поэтому смех сейчас как нельзя кстати.
От редакции. В сентябре на Первом канале вышел выпуск капитал-шоу «Поле Чудес», в котором принял участие житель Искитима Новосибирской области Бекболот Буланбаев. Он привез Якубовичу сухофрукты и сразу забрал приз. А на этой неделе в «Вечернем Урганте» показали скандальный каток из Новосибирска. Ведущий шоу даже спел про него песню — читайте краткий пересказ выпуска.
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