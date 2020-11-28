Сибирячка рассказала о закулисье «Вечернего Урганта» — как пандемия изменила шоу

Жительница Новосибирска Алёна Лёд в конце октября попала на съемки «Вечернего Урганта» в Москве. Ее не испугала ни пандемия, ни низкие шансы оказаться в числе зрителей — из-за пандемии в студию теперь пускают меньше десяти человек. Сибирячке удалось своими глазами увидеть, как снимается главное вечернее шоу страны. Есть ли в студии «смех по команде» и как ведут себя приглашенные гости, видя полупустой зал, она рассказала в своей авторской колонке. Далее от первого лица.



В Москву я отправилась поддержать сестру в кулинарном шоу одного из федеральных каналов. Оказавшись в столице, решила не ограничиваться только этим и побывать еще на «Вечернем Урганте». Поэтому еще до вылета, в Новосибирске, я отправила заявку на шоу. Скажу честно, ответного письма с Первого канала я не ждала, но буквально за день до съемок мне пришло сообщение. Подумала: «Ух ты, да я действительно счастливчик!»

