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С подрядчика стройки 4 моста взыскали неустойку

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Дороги и транспорт Стройка четвертого моста Нарушения не исправлены: с подрядчика строительства четвертого моста в Новосибирске взыскали 300 тысяч рублей

Нарушения не исправлены: с подрядчика строительства четвертого моста в Новосибирске взыскали 300 тысяч рублей

Решение вынес Арбитражный суд по иску Минтранса Новосибирской области

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Ревизоры Минтранса Новосибирской области провели три выездные проверки на стройке моста

Арбитражный суд Новосибирской области взыскал неустойку с «Сибирской концессионной компании» по делу о нарушениях при строительстве Центрального моста в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте суда.

Иск к компании подали представители Министерства транспорта Новосибирской области. Во время работ сотрудники министерства проводили мониторинг хода стройки и выявили многочисленные нарушения.

Всего были проведены три проверки, в рамках которых были выявлены отклонения от проектной документации, проблемы с обустройством строительных площадок, проседание коллектора. В документе указаны и выявленные нарушения при организации дорожного движения на площади Труда.

— Временные дорожные знаки отсутствуют либо не закреплены, пешеходное движение выполнено через заборы строительной площадки 5- 802–2-НК05, ширина прохода пешеходов не обеспечена, — говорится в решении суда.

Представители «Сибирской концессионной компании», как следует из документа, не согласились с частью выдвинутых претензий и отметили, что некоторые из нарушений уже устранены.

Арбитражный суд постановил взыскать с концессионера 300 тысяч рублей.

Корреспондент НГС направил запрос в Сибирскую концессионную компанию, чтобы узнать, планируется ли обжаловать данное решение. Также был направлен запрос в Министерство транспорта Новосибирской области, чтобы узнать о других нарушениях на строительстве Центрального моста, выявленными специалистами ведомства.

Концессионное соглашение на строительство четвертого моста заключили с «Сибирской концессионной компанией» в 2017 году, сами работы начали в 2018-м. Изначально стоимость оценивали в 21 миллиард рублей. К 2017 году, когда и заключили соглашение, она уже выросла до 34 миллиардов, а в конце 2022 года работы оценивали уже в 44,7 миллиарда.

ООО «Сибирская концессионная компания» создано в 2016-ом году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда рублей, прибыль — 7,8 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС».

Еще в июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года. Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. Запустить движение планировали уже в начале 2024 года после получения необходимых разрешений. Когда срок сдачи стал подступать, выяснилось, что его придется сдвинуть.

В конце мая губернатор Андрей Травников распорядился продлить срок окончания строительства моста до декабря 2025 года. Это объясняли переносом части обещанного капитального гранта на 2024 год и требованием правительства Новосибирской области подтвердить в госэкспертизе все изменения проектных решений.

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Новосибирск ВИС Четвертый мост Минтранс НСО
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