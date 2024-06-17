Нарушения не исправлены: с подрядчика строительства четвертого моста в Новосибирске взыскали 300 тысяч рублей

Ревизоры Минтранса Новосибирской области провели три выездные проверки на стройке моста Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Арбитражный суд Новосибирской области взыскал неустойку с «Сибирской концессионной компании» по делу о нарушениях при строительстве Центрального моста в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте суда.



Иск к компании подали представители Министерства транспорта Новосибирской области. Во время работ сотрудники министерства проводили мониторинг хода стройки и выявили многочисленные нарушения.



Всего были проведены три проверки, в рамках которых были выявлены отклонения от проектной документации, проблемы с обустройством строительных площадок, проседание коллектора. В документе указаны и выявленные нарушения при организации дорожного движения на площади Труда.



— Временные дорожные знаки отсутствуют либо не закреплены, пешеходное движение выполнено через заборы строительной площадки 5- 802–2-НК05, ширина прохода пешеходов не обеспечена, — говорится в решении суда.



Представители «Сибирской концессионной компании», как следует из документа, не согласились с частью выдвинутых претензий и отметили, что некоторые из нарушений уже устранены.



Арбитражный суд постановил взыскать с концессионера 300 тысяч рублей.



Корреспондент НГС направил запрос в Сибирскую концессионную компанию, чтобы узнать, планируется ли обжаловать данное решение. Также был направлен запрос в Министерство транспорта Новосибирской области, чтобы узнать о других нарушениях на строительстве Центрального моста, выявленными специалистами ведомства.



Концессионное соглашение на строительство четвертого моста заключили с «Сибирской концессионной компанией» в 2017 году, сами работы начали в 2018-м. Изначально стоимость оценивали в 21 миллиард рублей. К 2017 году, когда и заключили соглашение, она уже выросла до 34 миллиардов, а в конце 2022 года работы оценивали уже в 44,7 миллиарда.



ООО «Сибирская концессионная компания» создано в 2016-ом году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда рублей, прибыль — 7,8 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС».



Еще в июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года. Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. Запустить движение планировали уже в начале 2024 года после получения необходимых разрешений. Когда срок сдачи стал подступать, выяснилось, что его придется сдвинуть.

