На 25 килограммов легче: журналист поделился опытом борьбы с лишним весом

За полгода я потерял 25 килограммов лишнего веса Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Наш коллега из 173.RU Дмитрий Сильнов за полгода потерял 25 кг и после этого уже много лет остается в отличной форме. О своем опыте он рассказал в колонке от первого лица.

До похудения я весил более 90 килограммов Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Взгляните на снимки. Два разных человека? Нет, это я с разницей в один год. С мая по октябрь 2013 года я сбросил 25 килограммов веса. Бороться с лишним весом побудили причины как эстетические (заплывшее лицо, большой живот, второй подбородок), так и проблемы со здоровьем. Мучили одышка, неправильный обмен веществ, гипертония, летняя жара была просто невыносима. Справедливости ради — стройным я не был никогда, все мужчины в нашей семье склонны к полноте. К 35 годам при росте 176 сантиметров я весил больше 90 килограммов. И всякий раз думал, что мой удел — полнота. Тела своего я стыдился, для меня было мукой снять футболку на пляже.



Многие из тех, кто желал бы похудеть, жалуются на недостаток мотивации. Мне в этом плане повезло. Весной 2013-го я встретил своего будущего тренера — чемпионку города по бодифитнесу Наталью Батуеву. Помню, как брал у нее интервью после соревнований, и она отметила, что «этого ленивого усталого кота надо спасать». Буквально на следующий день Наталья нашла меня во «ВКонтакте», добавилась в друзья и начала давать советы по правильному питанию и тренировкам. Через некоторое время она вытащила меня к себе в спортзал и мучила как следует. Вначале я несколько кругов бегал по стадиону, затем тягал гантели, делал приседания и выпады. Упражнения я запомнил и стал повторять дома.

— Помню, как заметила у него операционный шрам и подумала, можно ли ему давать большую нагрузку. Оказалось — вполне, но наращивать ее нужно постепенно. Дмитрий засыпал меня вопросами по питанию, тренировкам, отчитывался о результатах. По сути, я его лишь направила — дальше он действовал сам. И главное — он смог победить свою лень, я его потом в пример другим своим ученикам ставила, — рассказала Наталья Батуева.



Мое первое занятие с тренером Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Но главным стимулом стали фильмы серии «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Причем самое сильное впечатление оставили его пробежки по утренней Филадельфии. На следующий день я купил себе беговые кроссовки и поставил будильник на пять утра. Вначале бегал по парку, затем перешел на стадион — в парке по утрам выгуливали собак, а они недолюбливают бегунов.

На тренажерный зал не было ни времени, ни денег. Порывшись в отцовском гараже, я нашел две старые самодельные гантели. Очистил от ржавчины, покрасил краской для автомобильных дисков и использую до сих пор.

Серьезной проблемой оказалось слабое сердце. Чтобы его раскачать, я решил отказаться от лифтов (подслушал в интервью голливудской легенды Шэрон Стоун). В то время мой рабочий кабинет был на девятом этаже, и я быстрым шагом поднимался туда по лестнице четыре-пять раз в день. Помогло — уже через месяц «мотор» удалось разогнать.

Далее настала очередь питания. Если раньше я нередко убегал на работу голодным, то теперь завтрак стал обязательным. Первые месяцы старался не есть после шести вечера. Полностью исключил алкоголь, даже легкий, и любимые шоколадки. В какой-то момент даже перестал есть хлеб, но вскоре он стал мне сниться по ночам, и я вернул его в меню. Зато без ограничений налегал на гречку, курицу, крутые яйца, сырые овощи. И пил воду — по два-три литра в день. Обычную, без газа. До сих пор постоянно ношу с собой бутылочку.

Фитнес стал частью моей жизни Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Первые 12 килограммов ушли за два с половиной месяца — организм избавился от лишней воды. Далее процесс пошел медленнее, и я решил усилить кардионагрузки. Помимо ежедневных пятикилометровых пробежек, начал проходить минимум столько же пешком. Вес снова пошел вниз, и к новому, 2014 году я весил 65 килограммов. Спустя полгода я уже не мыслил себя без правильного питания и здорового образа жизни. Ушли в небытие скачки давления, бессонница, проблемы с пищеварением. На очередном медосмотре врач заявил, что мой биологический возраст на 10–12 лет меньше, чем цифры в паспорте.

Работоспособность возросла в разы. Смог тянуть три работы, что ранее казалось просто немыслимым. А главное — поверил, что невозможного в жизни не так уж много.

Принял участие в любительских соревнованиях. Вначале выступил в «Кроссе наций — 2013» и пришел первым в VIP-забеге. Затем была Спартакиада СМИ. Играл в мини-футбол, бегал на лыжах, стрелял из винтовки. Успешно сдал нормы ГТО.

Были и минусы. Пришлось менять весь гардероб — вещи стали невероятно велики. Сложил в пакет и отнес в церковь. От чересчур длительных пробежек стали побаливать колени. Опасался проблем с поджелудочной железой, но, к счастью, обошлось.

— В какой-то момент у Дмитрия обострился остеохондроз, и я делал ему уколы. При этом бегать он не перестал, уверяя, что разогретая спина меньше болит. Хотя я бы всем настоятельно рекомендовал в таких ситуациях не усердствовать. Для бега обязательно нужны специальные кроссовки, а при занятиях с отягощением следует внимательно прислушиваться к своей спине и суставам. При первых же болевых ощущениях лучше взять паузу и посоветоваться с доктором, — подчеркнул врач-невролог Михаил Бырин.

Десять лет спустя я продолжаю держать себя в форме Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU











Прошло десять лет. Я по-прежнему веду здоровый образ жизни. Каждое утро начинаю с зарядки, стараюсь питаться небольшими порциями четыре-пять раз в день, употреблять поменьше сладкого и мучного. Вес не растет, те, кто не знал меня раньше, думают, что я был таким всегда. Благодаря новому телу я преодолел свой застарелый комплекс, женился, стал отцом. Сын с раннего детства наблюдает, как я разминаюсь по утрам, повторяет мои движения, недавно попросил себе гантели.