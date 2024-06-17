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Политика Путин сделал неожиданные перестановки в руководстве Минобороны

Путин сделал неожиданные перестановки в руководстве Минобороны

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Президент России назначил новых замминистров

Президент России Владимир Путин сделал кадровые перестановки в Министерстве обороны. Он уволил четырех замминистров: Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.

Вместо них он назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова — заместителями министра. Также Путин утвердил Олега Савельев руководителем аппарата МО. Указы об этом опубликованы 17 июня на официальном портале правовых актов.

  • Леонид Горнин будет курировать вопросы финансового обеспечения ВС РФ. До этого назначаения он занимал должность первого заместителя министра финансов.

  • Анна Цивилева станет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военных. Ранее была председателем фонда «Защитники Отечества».

  • В обязанности Павла Фрадкова входят вопросы управления имуществом. Он ушел на новый пост с должности первого заместителя управляющего делами президента РФ.

  • Олег Савельев пржде занимал пост аудитора Счетной палаты.

Помимо назначений Путин изменил стурктуру ведомства. Теперь МО разрешено иметь в составе до 12 заместителей, включая двух первых замминистра.

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Владимир Путин Минобороны Леонид Горнин Анна Цивилева Замминистра
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