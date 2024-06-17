Путин сделал неожиданные перестановки в руководстве Минобороны

Президент России Владимир Путин сделал кадровые перестановки в Министерстве обороны. Он уволил четырех замминистров: Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.
Вместо них он назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова — заместителями министра. Также Путин утвердил Олега Савельев руководителем аппарата МО. Указы об этом опубликованы 17 июня на официальном портале правовых актов.
Леонид Горнин будет курировать вопросы финансового обеспечения ВС РФ. До этого назначаения он занимал должность первого заместителя министра финансов.
Анна Цивилева станет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военных. Ранее была председателем фонда «Защитники Отечества».
В обязанности Павла Фрадкова входят вопросы управления имуществом. Он ушел на новый пост с должности первого заместителя управляющего делами президента РФ.
Олег Савельев пржде занимал пост аудитора Счетной палаты.
Помимо назначений Путин изменил стурктуру ведомства. Теперь МО разрешено иметь в составе до 12 заместителей, включая двух первых замминистра.