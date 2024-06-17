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Происшествия Грозовые перенапряжения: под Новосибирском 8 тысяч человек остались без света из-за ливня

Грозовые перенапряжения: под Новосибирском 8 тысяч человек остались без света из-за ливня

Восстановить подачу электричества планируют к 21:30

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Электричества нет в 12 населенных пунктах

В Новосибирской области 8 тысяч человек остались без света из-за дождя с грозой, который обрушился на регион 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

В компании рассказали, что из-за грозовых перенапряжений, падения деревьев и других последствий непогоды произошли аварийные отключения электричества в ближайшем пригороде Новосибирска.

Без света в настоящее время остаются около 8 тысяч человек в 12 населенных пунктах, включая Верх-Тулу, Толмачево, Садовый, Ленинское, Голубой залив, Новолуговое и другие. Под отключения также попали 26 социально значимых объектов.

Сейчас 10 бригад компании ведут восстановление подачи электричества в отключенные дома и объекты.

— Восстановление электроснабжения ожидается к 21:30, — сообщили в компании.

Дождь с грозой обрушился на Новосибирск примерно в 15 часов. Ливень затопил улицы на правом берегу, на левом поднялась пыльная буря

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область АО РЭС Отключение электричества
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