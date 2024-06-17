«Ничего экстраординарного»: жара в Новосибирске спала ненадолго — прогноз от синоптиков

Новосибирцев ждут небольшие дожди, но они утихнут Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ослабилась жара. Но, по прогнозам, на этой неделе она вернется: такую информацию дали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.



В ночь на 18 июня в городе вероятна температура +16…+18 градусов. Днем ожидаются +21…+23 градуса с понижением до прежних +16…+18 градусов — возможны небольшие осадки и местами гроза.



На ночь 19 июня в Новосибирске прогнозируют +9…+11 градусов с небольшим дождем. Днем потеплеет до +19…+21 градуса.



Ночью 20 июня в городе обещают +10…+12 градусов, а днем снова +21…+23 градуса. Сутки пройдут преимущественно без осадков.



— Мы даем просто ослабление жары. В дневные часы будет прохладнее. Это кратковременное ослабление. Затем ждем повышения к концу недели. Ничего экстраординарного не происходит, — сказали НГС синоптики.

По данным на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, в НСО ночью 18 июня установится температура +13…+18 градусов. Днем она достигнет +16…+21 градусов, местами +26 градусов. Возможны кратковременные дожди, где-то — грозы и град.



Ночью 19 июня в области термометр покажет +7…+12 градусов, по востоку при этом снова ожидаются небольшие дожди и грозы. Днем вероятны +18…+23 градуса.

В ночь на 20 июня в регионе будет +8…+13 градусов. Днем потеплеет до +21…+26 градусов и пройдут очередные осадки.

Ранее НГС рассказывал, чего категорически нельзя делать на жаре.