Евросоюз всерьез взялся за Украину и создал комиссию для борьбы с коррупцией

Евросоюз организовал комиссию для надзора Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Западные страны, в том числе Евросоюза, постоянно выделяют всё новые средства для помощи Украине. Чтобы предотвратить хищение этих денег, ЕС создал специальную комиссию, которая будет отслеживать и предотвращать мошенничество и коррупцию.

— В рамках фонда <...> должна быть создана аудиторская комиссия для повышения эффективности систем управления и контроля финансирования ЕС и, в частности, для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и других нарушений, — сообщается в постановлении, опубликованном в журнале ЕС.

Основной состав нового надзорного органа будет находиться в Брюсселе, а в Киеве создадут отдельное подразделение. Все они будут следить и не допускать кражу средств вплоть до 2028 года.