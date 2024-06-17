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Политика Евросоюз всерьез взялся за Украину и создал комиссию для борьбы с коррупцией

Евросоюз всерьез взялся за Украину и создал комиссию для борьбы с коррупцией

Они надеются предотвратить хищения и мошенничество

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Евросоюз организовал комиссию для надзора

Западные страны, в том числе Евросоюза, постоянно выделяют всё новые средства для помощи Украине. Чтобы предотвратить хищение этих денег, ЕС создал специальную комиссию, которая будет отслеживать и предотвращать мошенничество и коррупцию.

— В рамках фонда <...> должна быть создана аудиторская комиссия для повышения эффективности систем управления и контроля финансирования ЕС и, в частности, для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и других нарушений, — сообщается в постановлении, опубликованном в журнале ЕС.

Основной состав нового надзорного органа будет находиться в Брюсселе, а в Киеве создадут отдельное подразделение. Все они будут следить и не допускать кражу средств вплоть до 2028 года.

13 июня страны, которые входят в состав G7, договорились оказать финансовую помощь Украине в размере до 50 миллиардов евро. Деньги на эти цели будут поступать от замороженных российских активов. Их направят в специальный фонд и передадут Украине в виде гранта. Средства будут планомерно поступать на Украину до 2027 года.

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Евросоюз Украина Коррупция Киев Помощь Комиссия
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